الزلازل تضرب 7 دول مع بداية عام 2023.. أبرزها أمريكا والسعودية

يشهد العالم، منذ مطلع العام الحالي، كوارث طبيعية، تتمثل في زلازل عنيفة ضربت عدة دول، بينها عربية، أثارت خوف وذعر سكانها، وأسفرت عن وقوع أضرار في بعضها.

ففي الثاني من يناير الجاري، ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر، ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويعتبر الثاني خلال أسبوع، إذ أنَّه وقع على بعد حوالي 9 أميال جنوب شرقي مدينة «ريو ديل» الواقعة بالولاية، وعلى عمق 27.8، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

كما ضرب زلزال، بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر، منطقتي «لاكونيا» و«ميسينيا» الواقعة في «بيولوبونيز» جنوبي اليونان، في 4 يناير الجاري، على عمق 5 كيلومترات، دون وقوع إصابات أو أضرار، وجاء ذلك عقب يومين من زلزال آخر ضرب ساحل ميثوني في جنوب غرب منطقة بيولوبونيز، في الثاني من يناير، بلغت قوته 4.3 درجة، ووقع تحت سطح البحر على بعد 46 كيلومترًا، وعلى عمق 18 كيلومترًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة «كاثمريني» اليونانية.

وفي إندونيسيا، ضرب زلزال عنيف، بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، المنطقة الواقعة قبالة جزر «تانيمبار»، مساء أمس الاثنين، ما أدى إلى ذعر السكان وفرارهم من منازلهم، وأسفر عن إصابة شخص، وتضرر ما لا يقل عن 15 منزلًا ومدرستين، ووقع الزلزال على عمق 130 كيلومترًا، وجاء ذلك عقب أيام من وقوع زلزال آخر في البلاد، إذ أنه ضرب شمال جزيرة «سومطرة»، بقوة 5.1 درجة، في 3 يناير الجاري، دون وقوع ضحايا أو أضرار، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية».

#WATCH : A powerful 7.7-magnitude #earthquake in #Indonesia was caught on camera. pic.twitter.com/6cJHsUXTpq