الزلازل تضرب 7 دول مع بداية عام 2023.. أبرزها أمريكا والسعودية

يشهد العالم، منذ مطلع العام الحالي، كوارث طبيعية، تتمثل في زلازل عنيفة ضربت عدة دول، بينها عربية، أثارت خوف وذعر سكانها، وأسفرت عن وقوع أضرار في بعضها.

زلزال يضرب أمريكا

ففي الثاني من يناير الجاري، ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر، ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويعتبر الثاني خلال أسبوع، إذ أنَّه وقع على بعد حوالي 9 أميال جنوب شرقي مدينة «ريو ديل» الواقعة بالولاية، وعلى عمق 27.8، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

زلزال يضرب اليونان

كما ضرب زلزال، بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر، منطقتي «لاكونيا» و«ميسينيا» الواقعة في «بيولوبونيز» جنوبي اليونان، في 4 يناير الجاري، على عمق 5 كيلومترات، دون وقوع إصابات أو أضرار، وجاء ذلك عقب يومين من زلزال آخر ضرب ساحل ميثوني في جنوب غرب منطقة بيولوبونيز، في الثاني من يناير، بلغت قوته 4.3 درجة، ووقع تحت سطح البحر على بعد 46 كيلومترًا، وعلى عمق 18 كيلومترًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة «كاثمريني» اليونانية.

زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

وفي إندونيسيا، ضرب زلزال عنيف، بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، المنطقة الواقعة قبالة جزر «تانيمبار»، مساء أمس الاثنين، ما أدى إلى ذعر السكان وفرارهم من منازلهم، وأسفر عن إصابة شخص، وتضرر ما لا يقل عن 15 منزلًا ومدرستين، ووقع الزلزال على عمق 130 كيلومترًا، وجاء ذلك عقب أيام من وقوع زلزال آخر في البلاد، إذ أنه ضرب شمال جزيرة «سومطرة»، بقوة 5.1 درجة، في 3 يناير الجاري، دون وقوع ضحايا أو أضرار، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية».

زلزال يضرب السعودية

وفي السعودية، ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر، منطقة «جازان» مساء أمس الاثنين، فيما قالت السلطات السعودية، إنَّ الهزة الأرضية وقعت بعيدًا عن سواحل المملكة، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، ووقع الزلزال على بعد 152 كيلومتر جنوب غرب جازان، وعلى عمق 215 كيلومترًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

زلزال يضرب قرب جزر «الكوريل»

كما ضرب زلزال، بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، في 3 يناير الجاري، قرب جزر «الكوريل» المتنازع عليها بين روسيا واليابان، ووقع في المحيط الهادئ على بعد 128 كيلومترًا جنوب غرب الجزيرة، وعلى عمق 71 كيلومترًا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي».

زلزال يضرب المغرب

وفي المغرب، ضرب زلزال، بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر، إقليم «الحسيمة» الواقع في شمال البلاد، أمس الأول الأحد، ووقع على عمق 24 كيلومترًا، وذلك عقب يوم من وقوع زلزال آخر بقوة 5.3 درجة في نفس الإقليم، على عمق 21 كيلومترًا، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

زلزال يضرب كوريا الجنوبية

وفجّر أمس الاثنين، ضرب زلزال بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر منطقة «كانجهوا» الغربية في كوريا الجنوبية، ووقع الزلزال في المياه على بعد 25 كيلومترًا غربي كانجهوا، وعلى عمق 19 كيلومترًا، دون وقوع إصابات أو أضرار، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب».