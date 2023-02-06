حقيقة صور «كلب زلزال تركيا» بعدما هزت العالم.. عيناه ويداه لم تفارقا صاحبه

صور متداولة لكلب ظل بجوار صاحبه الذي أنهار منزله على إثر زلزال، عيناه ويداه لم تفارق صاحبه، انتشرت اليوم بشكل سريع وملفت عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث ظن البعض أنها صورا من زلزال تركيا الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولكن هل هذه الصورة كانت في تركيا أو في مكان آخر؟، هو السؤال الذي سعت «الوطن» للإجابة عليه، خلال التقرير التالي:

الصورة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي

ظهر الكلب في الصور التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، ويضع يديه بجوار يده صديقه الموجود تحت الأنقاض ومازال ينتظر إخراجه حيا وسط مساعدات تقوم بها دول عربية والأمم المتحدة، ولم يتم إنقاذ صاحب الكلب أو معرفة هويته حتى الآن.

الوطن تبحث عن صورة الكلب

وتوصلت «الوطن»، بعد البحث عن الصورة وتاريخها على موقع البحث الأكبر «جوجل»، إلى أن الصورة تعود إلى عام 2020، ولكن اللافت أن الصورة تظهر مع كل زلزال يحدث في تركيا ويتم نشر أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «فيسبوك» و«تويتر»، أن الصورة لكلب في تركيا يقف بجوار صديقه وهذا شيء عاري من الصحة.

زلزال ضرب تركيا قبل عامين وظهرت خلاله الصورة

وضرب زلزال مدينة مدينة إزمير التركية في عام 2020 ولكن انتشرت الصورة على أنها حدثت هناك ولكنها كانت قبل أشهر قليلة في دولة التشيك الموجودة في شرق أوروبا ولم توجد في تركيا التي يقع منها جزء في أوروبا والجزء الأكبر يقع في قارة آسيا صاحبة أكبر عدد سكان في العالم.

قيمة الوفاء التي عكستها الصورة

وانتشرت اليوم الصورة على موقع «تويتر» مع الإشارة إلى أنها صورة لزلزال الذي وقع صباح اليوم في تركيا، ولكن في نهاية الأمر تظل الصورة تعكس وفاء الكلب سواء كان في أوروبا أم آسيا.