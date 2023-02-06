ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 1498 شخصا (فيديو)

أعلنت إدارة الكوارث في تركيا، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد إلى 1498 شخصا، وعدد الإصابات 8533، بحسب ما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل.

قوة الزلزال تصل إلى 7.8 درجة

وضرب زلزال، تركيا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا، وانهيار مئات المباني والمنازل في العديد من المدن وقرى جنوب البلاد، ما دفع السكان للخروج من منازلهم إلى الشوارع المغطاة بالثلوج في حالة من الخوف والزعر.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الزلزال أكبر كارثة تعيشها تركيا منذ زلزال أرزينجان في 1939، لافتا إلى أن الزلزال تسبب في انهيار نحو 2818 مبنى.

الزلزال يصل إلى دول عربية

وأرسلت الحكومة التركية، فرق إنقاذ إلى المناطق المتضررة، التي تمتد على الأقل 500 كيلومتر من مركز الزلزال، كما تم إرسال طائرات عسكرية وشحن تحمل الإمدادات، إذ يعمل 9000 شخص على هذا الجهد.