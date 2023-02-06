مشاهد مؤثرة من زلزال تركيا: أب يبكي أسرته تحت الأنقاض.. وإنقاذ طفلة بعد 7 ساعات

يمشي وحيدا وسط بيوت منهارة، يبكي لا يعلم ما يخبره القدر سواء هو أو أسرته، التي ربما فقدها أو بالنسبة لبلاده التي شهدت زلزال مدمرا أوقع ضحايا تقدر بأكثر من 1014على الأقل.

مشاهد مؤثرة من زلزال تركيا

الصورة التي نشرتها قناة «سي إن إن ترك» على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، لأحد المواطنين أثناء سيره بأحد الطرقات وسط مبان منهارة بسبب زلزال تركيا وهو يبكي، لاقت تفاعلات من رواد موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

لم تكن صورة الرجل هي الوحيدة التي لاقت تفاعلا وتعاطفا في الوقت ذاته من قبل رواد مواقع التواصل المختلفة، إذ انتشرت العديد من الصور المؤثرة لضحايا الزلزان، كان من بينها صورة لسيدة تنظر من نافذة مكسورة لسيارة، ويظهر عليها مشاعر الحزن والخوف، وصورة ثالثة لأب متمسك بطفلته الصغيرة، بعد انتشالها من تحت أنقاض منزله بعد 7 ساعات من الزلزال المدمر.

وانهار مبنى مكون من 6 طوابق، في مركز منطقة كهرمان مرعش، تُسكنه عائلة جونيش المكونة من 4 أفراد، فيما طلبت الأم، المساعدة من خلال الكتابة إلى مجموعة واتس آب من زملائها في المدرسة.

وعلى الفور توجه العديد من المعلمين إلى أنقاض المنزل، فيما تمكن المعلمون وفرق الإنقاذ من إنقاذ الأب والأم والابن في الصباح الباكر.

انتشال الطفلة الصغيرة بعد 7 ساعات من عمل فرق الإنقاذ

وقالت سي إن إن ترك، إنه لم يكن من السهل الوصول إلى عائشة كبرا جونيش 5 سنوات، وبعد 7 ساعات من عمل فرق الإنقاذ تم انتشال الطفلة الصغيرة، وأظهرت صورا نشرتها سي إن إن ترك، قيام الطفلة الصغير بمسك يد أبيها أثناء عملية نقلها إلى سيارة الإسعاف.