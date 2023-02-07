أحمد الخطيب يشيد بكتاب شفرة المرشد: فريد من نوعه

أشاد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، خلال الندوة التي عُقدت لمناقشة كتاب «شفرة المرشد» للكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس التحرير التنفيذي لموقع «مبتدا»، ونائب رئيس قناة «dmc»، بالمحتوى الذي يُناقشه الكتاب، قائلًا إنّ التنظيم الديني الذي يُطلق عليه الإخوان المسلمين، بدأ سيطرته على عقول البشر من خلال المساجد، إذ يذهب الإخواني إلى المسجد وفي أثناء خطابه للمصلين، يقول لهم ما يريد أن يزرعه في عقولهم، مشيرًا إلى أنّ ذلك التوجّه تغيّر تمامًا بعد عام 2001، وتطور خط المساجد إلى البنية القومية والإعلام لتدمير الدول، وذلك بالحديث في جميع المجالات وهي خطوتهم الأولى.

حقوق الإنسان

وأضاف الخطيب، أنّ الخطوة الثانية هي ما تحدث عنه الكاتب الصحفي محمود بسيوني في كتابه «شفرة المرشد»، والمتمثلة في طريقة عمل تلك التنظيمات بمؤسسات حقوق الإنسان.

الخطيب: كتاب شفرة المرشد فريد من نوعه

وأوضح الخطيب، أنّ كتاب شفرة المرشد فريد من نوعه، ويرصد قدرة الإخوان بعد عام 2001، عندما بدأ المجتمع الأوروبي والأمريكي النظر للشرق الأوسط بنظرة مختلفة، وعمل منظمات حقوقية تحمل اسم مصري، وخطورة الكتاب تكمن في رصد ظاهرة توغل تلك التنظيمات الإرهابية.

وأدار الندوة التي أقيمت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، بحضور ماهر فرغلي، الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، والدكتور نور الشيخ، خبير البحوث والدراسات الأمنية، والكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن.