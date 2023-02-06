قناة الحياة تعرض تقريرا عن معرض الكتاب: «4 ملايين زائر في الدورة الـ54»

عرضت قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «4 ملايين زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54».

وذكر التقرير الذي عرضته قناة الحياة، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب اختتم فعالياته اليوم الاثنين بمشاركة 1047 ناشرا مصريا وعربي وأجنبي من 53 دولة والمجر والدومينيكان مشاركين لأول مرة.

عدد ضخم من الزوار

وجاء في تقرير قناة الحياة، أنّ 4 ملايين زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك 100 فاعلية فنية واستعراضية شاركت في تقديمها الفرق القومية وهيئة قصور الثقافة ودار الأوبرا.

أكثر من 500 فعالية

التقرير جاء فيه أيضا، أنّ أكثر من 500 فعالية ثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب شملت لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز مصرية وعربية وعالمية.

كما أن ندوات معرض الكتاب تناولت منهجية عميد الأدب العربي وندوات حول شخصيات المعرض صلاح جاهين وكامل كيلاني والأدب النسوي والمحتوى الرقمي والتسويق الإلكتروني.