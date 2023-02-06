وزيرة الثقافة: النرويج ضيف شرف الدورة المقبلة من معرض الكتاب

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اختيار النرويج، ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته المقبلة.

اليوم الختامي للدورة 54 للمعرض

وشهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مراسم تسليم راية ضيف الشرف من المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف الدورة الحالية، إلى النرويج.

وجاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، بقاعة ضيف الشرف في اليوم الختامي للدورة 54 للمعرض، بحضور السفير أمجد عضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

قالت وزيرة الثقافة، إن المعرض هذا العام نجح في تقديم شكلٍ مختلفٍ عن الدورات الماضية، وأضافت أن مُشاركة المملكة الأردنية الهاشمية في دورة هذا العام كضيف شرف، كانت حافزًا للتقدم نحو المزيد من الشراكات المستقبلية في المجالات الثقافية والفنية بين الشقيقتين مصر والأردن، ووجهت الشكر لكل القائمين على المعرض، الذين لعبوا الدور الأكبر في خروج هذه النُسخة من معرض القاهرة الدولي للكتاب بهذا الشكل الذي يُرسخ لقيمة وقوة وريادة الثقافة المصرية، كما توجهت بالشكر لسفير الأردن على المُشاركة المميزة هذا العام، وعبرت وزيرة الثقافة عن سعادتها لاختيار النرويج لتكون ضيف شرف الدورة القادمة للمعرض، بما تمتلكه من إرث ثقافي وتاريخي فريد ومتميز.

أكبر معارض الكتب حول العالم

وعبرت هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج، عن سعادتها باختيار دولتها ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته القادمة، مؤكدة أنه يُعد واحدًا من أكبر معارض الكتب حول العالم، وأن مصر صاحبة تاريخ فريد، جعلها محط إعجاب الكثير من النرويجيين، وأضافت أن المملكة سوف تبدأ من الآن الإعداد لمشاركة مميزة في الدورة القادمة لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب؛ لتُساهم في تعريف الجمهور المصري الكبير بالثقافة والحضارة النرويجية، وبدأ الإعداد فعليًا من خلال تواجد وفد نرويجي لبحث توسيع التعاون الثقافي المصري النرويجي.

المعرض يُشكل تظاهرة ثقافية عالمية

من جانبه، قال سفير الأردن أمجد العضايلة: «أتقدم باسمي وباسم الحكومة الأردنية، بموفور التقدير لمصر قيادة وحكومة وشعبًا، على هذه الاستضافة الكريمة، وللدور الكبير الذي قاموا به خلال المعرض، والذي يُشكل تظاهرة ثقافية عالمية، من ناحية عدد العناوين المُشاركة، وعدد الزائرين، مضيفًا أن المُشاركة الأردنية مَثلت العلاقات المتبادلة بين الشقيقتين، والممتدة جذورها منذ عقود من الزمن، مؤكدًا على أن المشاركة في المعرض هذا العام، تُمثل تجربةً خاصةً وعميقةً، يمكن البناء عليها والاستفادة منها، وأوضح أن المملكة شاركت هذه الدورة بـ10 آلاف عنوانٍ، و28 دار نشرٍ، و27 فعاليةً، مُجسدة للإرث والثقافة الأردنية، وشدد على أن مصر هي رائدة في العمل الثقافي بالمنطقة العربية، وهنأ وزيرة الثقافة المصرية بنجاح هذه الدورة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد بهي الدين، أن اللجنة العليا للمعرض، وقع اختيارها على النرويج، لتكون ضيف شرف الدورة القادمة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، لما تملكه من حضور كبير في المشهد الثقافي العالمي، وكذلك لتاريخها الحضاري الكبير، واستكمالًا لفتح آفاقٍ جديدةٍ للتعاون والتبادل الثقافي، مع العديد من الدول الأوروبية والعربية.