مسؤول الإغاثة التركي لقناة القاهرة الإخبارية: نتوقع ارتفاع أرقام ضحايا الزلزال لـ5000 قتيل

قال شال يلدرم، مسؤول الإغاثة التركي، إنه يتوقع ارتفاع عدد وفيات الزلزال المُدمر الذي ضرب تركيا فجر اليوم إلى 4000 لـ5000 قتيل في تركيا فقط، خلافًا عن الضحايا الذين وقعوا في عدد من المُدن السورية والذين تجاوز عددهم المئات.

المواطنين يخشون الدخول إلى منازلهم

وأضاف «يلدرم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الكثير من المباني هدمت، فضلًا عن أن المواطنين يخشون الدخول إلى منازلهم، مؤكدًا أن الإحصائيات الرسمية حتى الآن تشير إلى ارتفاع ضحايا زلزال تركيا المدمر، إلى 1541 قتيلًا، و9733 مصابًا، وارتفاع عدد الأبنية المنهارة إلى 3471 مبنى.

تعبئة الطائرات لإرسال فرق طبية وفرق للبحث والإنقاذ

وأوضح أن وزارة الدفاع التركية ذكرت أن القوات المسلحة أقامت ممرًا جويًا لتمكين فرق البحث والإنقاذ من الوصول إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب البلاد، وتم تعبئة الطائرات لإرسال فرق طبية وفرق للبحث والإنقاذ، فضلا عن مركباتهم، لمنطقة الزلزال.