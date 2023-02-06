مراسل قناة القاهرة الإخبارية: 3 هزات أرضية عنيفة تضرب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إنه تم تأجيل اجتماع مجلس الوزراء اللبناني، الذي كان مقررًا اليوم، لانعقاد اللجنة العليا للكوارث والطوارئ بالبلاد، مضيفا أن اللجنة تبحث تداعيات الزلزال الذي تعرض له لبنان، أمس، وبحث الأضرار التي حدثت، لافتًا إلى أن الصليب الأحمر اللبناني أعلن عدم تلقيه أي بلاغات بوفيات حتى الآن، ولا توجد أي انهيارات، لكن هناك تصدعات بالعديد من المباني.

3 هزات أرضية متتالية

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت أن لبنان تعرض لـ 3 هزات أرضية متتالية، أمس، وكانت الهزة الأولى كبيرة واستمرت 40 ثانية بقوة 7.7 على مقياس ريختر، ثم تتابعت هزات ارتدادية متتالية لم يشعر بها معظم السكان، وتعد تلك الهزات هي الأعنف في تاريخ لبنان على مدار الـ 3 عقود الماضية، وهو ما تسبب في حالة هلع بين المواطنين بمختلف الأنحاء.

المناطق التي تعرضت للهزة الأرضية هي الأكثر حرمانًا من الخدمات

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت أن المناطق التي تعرضت للهزة الأرضية هي الأكثر حرمانًا من الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، بخلاف موجة البرد الشديدة التي تشهدها البلاد في هذه الفترة من العام.