«حزب الجيل» لقناة الحياة: فكرة التيار الإصلاحي الحر جاءت من دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن فكرة التيار الإصلاحي الحر بدأت منذ نحو 4 أشهر؛ رغبة في تحريك الحياة الحزبية والسياسية المصرية، وكان مصدر الفكرة دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني في إبريل من العام الماضي.

وأضاف الشهابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»: «نعي تماما أن النظام السياسي يقوم على الأحزاب السياسية، ومعنى ذلك أن هناك أحزاب موالاه وأخرى معارضة، وخندقنا كأحزاب في خندق المعارضة الوطنية الرشيدة التي لا تؤمن بالصوت العالي، ولا تنظر إلى خارج البلاد، وتؤمن بالحوار والرؤى المختلفة من خلال البرامج التي أنشئت من أجلها، ويا إما نتفق مع الحكومة أو نختلف معاها».

نلتقي مع الدولة في معارك الأمن القومي

وتابع: «معارضتنا تلتقي مع الدولة والرئيس والحكومة في كل معارك الأمن القومي ونصطف صفا واحدا خلف الدولة المصرية كالبنينان المرصوص، والتقينا نحن أحزاب الجيل والمصري القومي والإصلاح والنهضة والاتحاد لنعمل تيار الإصلاح الحر ليكون جاهزا للحوار الوطني برؤاه الأساسية، والهدف هو تحريك الحوار الوطني حيث أحدث الرئيس حالة جديدة من حراك ضخم، وأوجد حالة جديدة لدعوته للحوار خلال مناخ جديد، ونريد أن ننتهز فرصة دعوة الرئيس للحوار الوطني لنقول إننا نمثل المعارضة الرشيدة».