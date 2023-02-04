«حزب الجيل» لقناة الحياة: إطلاق منتدى شباب العالم بشكل جديد يؤكد نضج شباب البرنامج الرئاسي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن قرار إطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الخامسة بشكل جديد أكد نضج شباب البرنامج الرئاسي سياسيا بشكل أكثر من رائع.

انعكاسات الأزمة العالمية على مصر

وأضاف «الشهابي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن شباب البرنامج الرئاسي ناقشوا جميع المسائل بعمق بما فيها الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الداخل المصري، بخلاف مناقشة ما يدور بالرأي العام المحلي الداخلي.

إطلاق مشروعات للشباب

واستطرد: «الأموال التي كانت مخصصة لإطلاق النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم سيتم تخصيصها لإطلاق مشروعات للشباب، ما يضيف لهم الخبرات العالمية التي ستنفعهم في نسخ قادمة عندما تتحسن الأوضاع المالية العالمية».