رئيس حزب الجيل يشيد بدور الشركة المتحدة في استعادة القيم والأخلاق الحميدة

قال ناجي الشهابي رئيس حزب «الجيل» والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقوم بدور مهم في استعادة القيم والمبادئ والأخلاق الحميدة، وتنشر قصص الأبطال الذين جادوا بحياتهم من أجل الوطن الغالي، وتقدمهم كنماذج قدوة للأجيال الجديدة من الشباب.

فيلم «نقطة تحول.. بين الألم والأمل»

وتحدث «الشهابي» عن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للفيلم التسجيلي «نقطة تحول.. بين الألم والأمل»، الذي عرضته مؤخراً قناة «cbc»، ويرصد قصص وبطولات عدد من مصابي العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر.

وتابع رئيس حزب «الجيل» بأن الفيلم جاء في وقته تماما، مستجيبا للرأي العام الذي طالب بعرض أعمال فنية عن بطولات رجال مصر الذين تصدوا للإرهاب بجسارة.

وأضاف أن الفيلم يقدم قصص الأبطال الذين خرجوا من المواجهة مع الإرهاب بأوسمة في أجسادهم تعلن عن شجاعتهم وجسارتهم وبسالتهم في التصدي للإرهاب الأسود المسلح، وعظمة الفيلم في أنه يقدم نموذجا للأجيال الجديدة عن بطولات حقيقية يعيش أصحابها بيننا، ويناقش كيف استطاع هؤلاء الأبطال من مصابي العمليات أن يحولوا تلك الآلام العظيمة التي مروا بها، والمحنة الكبيرة بآثارها الدالة عليها في أجسادهم، إلى منحة وأمل، لدرجة أن بعضهم حقق بطولات رياضية رغم الإصابة، والبعض الآخر عاد إلى عمله في نموذج جديد للإبداع والتفاني من أجل الوطن.

التوسع في الأعمال الفنية لرصد البطولات والتضحيات

ودعا المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إلى التوسع في مثل هذه الأعمال الفنية التي تحكي للشعب وأجياله الجديدة بطولات رجال مصر في تصديها للإرهاب وتقدمهم كنموذج للبطولة والشجاعة، وفي نفس الوقت تكرم الأبطال المصابين نتيجة المواجهة مع الإرهاب الأسود فترفع روحهم المعنوية وتكون مصدرا للتباهي والتفاخر لأفراد أسرهم وعائلاتهم، مشيداً بفكرة فيلم «نقطة تحول.. بين الألم والأمل»، وكاتب السيناريو الذي جمع قصص أبطال كتير، مشيدا بإخراج الفيلم الذي مزج بين المشاهد الحية للمصابين وبين المشاهد التمثيلية.

ووجه ناجي الشهابي، التحية والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تقديم العمل الفني العظيم، إذ حملت على عاتقها استعادة رسالة الفن الجميل، بما تقدمه عبر قنواتها، مقترحا عرض مزيد من تلك النوعية في شكل سهرة أسبوعية، مؤكداً أن فائدتها للجيل الجديد ستكون كبيرة جدا.