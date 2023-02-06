مدير تحرير الأهرام لـ أحمد الطاهري: العلاقات المصرية السعودية تتميز بالخصوصية الفريدة

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، إن هناك محطات مفصلية رئيسية في العلاقات المصرية السعودية على مدار 100، وكانت مصر الدولة الأولى التي زارها الملك عبدالعزيز آل سعود، ووقتها تمت صياغة العلاقات المصرية السعودية التي تمثل جوهر التلاقي العربي في أفضل صوره حتى اللحظة.

العلاقات المصرية السعودية

وأوضح «العشري» خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن العلاقات المصرية السعودية حتى هذه اللحظة تتميز بالخصوصية الفريدة وتمثل محور تعاون العالم وتشكل القاطرة الرئيسية لتوفير ما يعرف باستحكامات الأمن القومي في المنطقة على مدار محطات عديدة منها حرب الخليج وحرب 73 حتى نجاح مصر في 2013 بثورة يونيو، وكانت السعودية الركيزة الأساسية التي توفر غطاء الدعم للجانب المصري لتجاوز الكثير من المحطات السلبية التي أحدثتها عمليات الإرهاب الأسود.

استئصال الإرهاب بالكامل

وأشار مدير تحرير الأهرام إلى أن مصر استطاعت أن توفر محاور النجاح وتجاوز الأزمات، واستئصال الإرهاب بالكامل بدعم من السعودية، وقريبا سنجني ثمار الجهود في احتفالات تقام برفح والشيخ زويد كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي.