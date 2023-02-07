محافظ كفر الشيخ يهنئ الأولى عالميا في حفظ القران الكريم «قاهرة الظلام»

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أسماء عادل ابنة محافظة كفر الشيخ، «قاهرة الظلام» لفوزها بالمركز الاول عالميا، الفرع السادس،من ذوي الهمم في المسابقة العالمية في حفظ القرآن الكريم، وفهم معانيه ومقاصده، لذوي الهمم، التي نظمتها وزارة الاوقاف،كرمها الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف.

محافظ كفر الشيخ يشيد بالفايزة الأولي عالميا

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان صحفي، أن أسماء عادل نموذجا متميزاً للفتاة المصرية، ابن القرية التي تحدت ظروفها، لتثبت للجميع، أنها قادرة على التفوق، وإثبات الذات، مشيراً أن الله سبحانه وتعالى يعلى من شأن حفظة كتاب الله، فحافظ القرآن يُعلي من قدره ويرفع منزلته، ووالدَيه ينتفعان بحفظه ويعلو قدرهما ببركة ما حفظ من كتاب الله، موجها الشكر لأسرة أسماء عادل، لرعايتها لها، والاهتمام بهاـ، ومساعدتها في حفظ كتاب الله، لتكون الأول عالميا في عامين متتاليين، إضافة للعديد من المسابقات التي حصلت عليها خلال السنوات الماضية، خلال مشاركاتها في مسابقات حفظ القرآن الكريم.

الفوز المستحق والألقاب ل أسماء بنت كفر الشيخ

يذكر أن ابنة محافظة كفر الشيخ حصلت على المركز الأول في عدد من المسابقات العالمية، فتميزت بالصوت الماسي وعبر أفراد أسرتها عن سعادتهم، مطلقين عليها، حاصدة الألقاب، لحصولها عدد من الجوائز على مستوى العالم في مسابقات داخل مصر وخارجها، ولم تمنعها إعاقتها في تحقيق حلم أسرتها.

قالت أسماء عادل، إنها فازت في المسابقة العالمية في حفظ القرآن الكريم، التي نظمتها وزارة الأوقاف، بفضل نعمة الله عليها بنعمة البصيرة، وأسرتها، فوهبتها لحفظ كتاب الله، ومنذ صغرها كان الاهتمام كبير من والدها ووالدتها.

وأكدت أنّها حفظت القرآن وكان عمرها 9 سنوات، وحصلت على الإجازة، واعتادت على المشاركة في المسابقات الدينية والخاصة بحفظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية والعالم.

وذكرت أنّها حصلت عام 2013 على المركز الرابع على مستوى العالم في المسابقة الدولية في دولة الأردن، وفي عام 2020، حصلت على المركز الأول محلياً على مستوى جمهورية مصر العربية في مسابقة بورسعيد الدولية، وفي عام 2021، حصلت على المركز الرابع في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم، وحصلت على المركز الأولى على مستوى العالم، العام الماضي 2020.