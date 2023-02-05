«الطاروطي» لـ قصواء الخلالي: 58 دولة تشارك في مسابقة القرآن الكريم هذا العام

قال الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، عضو لجنة تحكيم مسابقة القرآن الكريم العالمية الـ 29، إن مصر رائدة في مسابقات القرآن الكريم، لافتا إلى أن هذه المسابقة تعقد سنويا برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي يسعى دائما لتكون مصر حافلة بكل الإنجازات القرآنية والدعوية.

المتسابقون سعداء بالعرس القرآني في مصر

وأضاف «الطاروطي»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك 58 دولة ممثلة في مسابقة القرآن الكريم العالمية هذا العام في مصر، لافتا إلى أن المتسابقين سعداء بالعرس القرآني والمشاركة في المسابقة خاصة أن بعضهم يزور مصر للمرة الأولى.

وأشار إلى أن مصر دائما تتميز عن جميع دول العالم بروح القرآن وتواجد القراء، الذين تسبقهم أصواتهم وأسماؤهم إلى العالم، لافتا أن بعض القراء غير المصريين يقلدون المصريين وتأثروا بهم.

وأوضح أن وزير الأوقاف يضع بعض الإضافات على هذه المسابقة كل عام بحيث لا تصبح مسابقة فيها حفظ النصوص القرآنية فقط، ولكنه يريد أن يكون المتسابق متذوقا للقرآن وفاهما لتفسيره وعالما بمقاصد القرآن.

جائزة الأسرة القرآنية

ولفت أنه جرى إضافة جائزة الأسرة القرآنية لأول مرة، والمقصود أن يكون الأب والأم والأولاد حافظين للقرآن أو 3 من الإخوة حاملين له.