القوى العاملة بكفر الشيخ: تدريب ذوي الهمم على صيانة الأجهزة الكهربائية

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، برنامجا تدريبيا لذوي الهمم بمركز التدريب المهني بفوه على مهنة صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإدماج ذوي الهمم في سوق العمل، وتعليمات حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بإدراج برامج تدريبية لذوي الهمم بمراكز التدريب التابعة للوزارة، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور حازم علي حسن، وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ.

تسليم المتدربين الأدوات التدريبية اللازمة للبرنامج التدريبي

بدأت فعاليات البرنامج التدريبي بمشاركة 9 متدربين من ذوي الهمم؛ وقد تم تسليم المتدربين البالطو والأدوات التدريبية اللازمة للبرنامج التدريبي، وذلك في إطار خطة مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ سلسلة برامج تدريبية موجهة لذوي الهمم بنطاق المحافظة، بهدف تأهيلهم ودمجهم في سوق العمل، تزامناً مع المبادرات الرئاسية لدمج ذوي الهمم في المجتمع، ومبادرة «حياة كريمة» على مستوى الجمهورية.

تنظيم ندوة توعية بشركة الزيوت والصابون

كما نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة توعية بشركة الزيوت والصابون في مجال السلامة والصحة المهنية، بحضور المدير التنفيذي لقطاع كفر الشيخ، ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، والعاملين بمصنع الزيوت والصابون، وممثلين عن حقوق الإنسان، في إطار التواصل المستمر مع العمال في بيئة العمل، وتقديم التوعية والتوجيه في مجال السلامة والصحة المهنية لكافة قطاعات الإنتاج.

توفير بيئة عمل آمنة لعمال مصر

أوضح حازم على حسن، وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ، أن الندوة التي تم تنظيمها بناءً على حرص وزارة القوى العاملة على توفير بيئة عمل آمنة لعمال مصر، وتوفير سُبل الدعم اللازم في مجال التوعية بالسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الموجودة بالمحافظة في مختلف قطاعات العمل.

وأضاف «حسن»، أنه في ختام الندوة تم تسليم درع شركة الزيوت والصابون لمدير المديرية تقديراً للجهود المبذولة في الحفاظ على سلامة العاملين، وتقديم أوجه الدعم في مجال السلامة والصحة المهنية، ونقل المدير التنفيذي تحيات جميع العاملين لوزير القوى العاملة على اهتمامه وحرصه على حماية حقوق عمال مصر.