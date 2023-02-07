رئيس «البحوث الفلكية»: الإسكندرية لن تغرق بعد 100 عام وما يُثار حق يراد به باطل

نفى الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الكلام المثار عن غرق مدينة الإسكندرية خلال 50 سنة أو 100 سنة أو أكثر من ذلك؛ أو غرق أي مدينة مصرية أخرى؛ حتى إذا لم تقم مصر بالجهود الحالية في حماية الشواطئ؛ وذلك وفق التوقعات العلمية؛ وما يثار عكس ذلك حق يُراد به باطل.

وكشف القاضي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، تفاصيل العلاقة بين النشاط الزلزالي، وإمكانية التنبؤ بوقت حدوثه، وتصريح عالم هولندي على أماكن وتوقيت حدوث زلزال سوريا وتركيا، موضحًا أن متابعة النشاط الزلزالي لكل منطقة يجعل من السهل توقع حدوثه؛ إنما لا يُمكن تحديد موعده في توقيت مُعيّن.

عوامل عدة تُساهم في ارتفاع أعداد الضحايا

وأضاف جاد القاضي، مساء الاثنين، أن وقوع زلزال سوريا وتركيا بناءً على توقعات العالم الهولندي؛ كان مجرد مصادفة، مؤكدًا أن حدوث هذا الزلزال وقت الفجر؛ ساهم في ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين، وفاقم الأزمة.

وأوضح القاضي، رئيس المركز القومي للفلك، أن هناك عوامل عدة تُساهم في ارتفاع أعداد الضحايا، وقت حدوث الزلازل، والتعظيم من أضرارها؛ مثل وجود مباني قديمة، والكثافة السكانية في المناطق المُتضررة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تستمر توابع زلزال سوريا وتركيا إلى الغد.

ربط مباشر بإدارة الأزمات في مجلس الوزراء والمعهد

وأكد الدكتور جاد القاضي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسؤوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، أن هناك ربط مباشر بإدارة الأزمات في مجلس الوزراء والمعهد؛ لتقليل الخسائر، وحماية المواطنين والممتلكات؛ عند حدوث أي كارثة.

ولفت الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن حدوث حالة من النشاط الزلزالي لدولة مجاورة لتركيا؛ حاليًا؛ قد يتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية التركية؛ عقب الزلزال المُدمر الذي ضربها.