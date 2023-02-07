«أطباء الإسكندرية» تصدر 12 محظورا في الإعلانات الكبرى بعد رصد مخالفات

شهدت إعلانات أطباء الإسكندرية خلال الآونة الأخيرة بعد الأمور المنافية للمهنة والقيم المجتمعية ما تبعه اصدار نقابة الأطباء بالإسكندرية 12 محظورا في الإعلانات للأطباء وفقا لتوجهات لجنة الإشراف على الإعلانات التي تعمل منذ تاريخ 30 يوليو 2022 للمراجعة الضوابط الخاصة بالإعلانات الطبية والمتفق عليها في اجتماع النقابات الفرعية مع النقابة العامة.

مراجعة 86 إعلانا للأطباء

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية المحاذير التي يجب اتباعها في إعلانات الأطباء، مع تأكيد نقابة الأطباء الفرعية بالإسكندرية على تقديم المساعدة في مراجعة الإعلانات قبل نشرها، حيث قد تم مراجعة 86 طلبا بواسطة اللجنة وقد تم تفادى الخروج على القواعد المتفق عليها في 13 منها.

الضوابط الخاصة بالإعلانات

- هناك لجنة للإعلانات تابعة لنقابة أطباء الإسكندرية مهمتها الرقابة على الإعلانات بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية قبل منح التصريح للإعلان .

- أن يكون المعلن طبيبا مسجلا بسجلات نقابة الأطباء والمنشأة مرخصة مطابقه التخصص والدرجة والشهادات المعلن عنها بسجلات النقابة.

- إثبات جهة العمل في حال ذكرها بالإعلان.

- إثبات وجود أي جهاز طبي معلن عنه لدى الطبيب / المنشأة على أن يكون هذا الجهاز معتمد في العلاج.

- عدم كتابة أي اختصارات و مصطلحات غير واضحة وغير مفهومة.

- عدم ذكر أسعار الخدمات المقدمة بالإعلان.

- ألا يتضمن أي عروض أو مكافأة أو سحب أو خصومات.

- أن يكون الإعلان لائقاً لا يخدش الحياء العام ولا يمس عادات وتقاليد المجتمع.

- البعد عن صيغ المبالغة والتهويل على سبيل المثال لا الحصر: الأوحد، الأفضل، الأحدث، الأجود لا مثيل له الكمية محدودة، سارعوا باقتناء الفرصة.. وهكذا.

- عدم وضع صور للمرضى بالإعلان.

- ممنوع إعطاء وعود زائفة أو خادعة وغير حقيقة أو تحتمل التأويل وتخدع المرضى.