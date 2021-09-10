غلق 28 منشأة طبية وضبط 4 أشخاص ينتحلون صفة أطباء في الإسكندرية

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، بحملة موسعة للتفتيش على مراكز العلاج الطبيعي وعيادات الطب الطبيعي وعلاج السمنة بأحياء العجمي ووسط وشرق والمنتزه، على مدار يومين، والتي أسفرت عن غلق 28 منشأة طبية غير مرخصة ومخالفة، بالإضافة إلى ضبط 4 أشخاص ينتحلون صفة طبيب أو اخصائي علاج طبيعي.

غلق 28 منشأة طبية غير مرخصة ومخالفة

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تم المرور على 40 منشأة خاصة، تبين أن من بينها 23 منشأة غير مرخصة تم إصدار قرارات بالغلق الإداري لها، كما تم إصدار قرارات بالغلق الإداري لـ 5 منشأت طبية للمخالفات الجسيمة.

تفاصيل ضبط 4 أشخاص انتحلوا صفة طبيب

وأوضح «السقعان» في بيان أمس الخميس، أن لجان التفتيش قامت بضبط 4 أشخاص ينتحلون صفة طبيب أو اخصائى علاج طبيعي، ويزاولون تلك المهن بدون ترخيص منهم سيدة تحمل ليسانس آداب وتعمل بمنشأة غير مرخصة بمنطقة العجمي يمتلكها محاسب، وأخرى حاصلة على بكالوريوس علوم صحية تطبيقية تنتحل صفة طبيبة وتقوم بعمل جلسات ليزر للأمراض الجلدية بعيادة غير مرخصة بمنطقة لوران، وسيدة تحمل شهادة دبلوم فني، وتقوم بعمل جلسات بعيادة للطب الطبيعى بمنطقة العجمى ودون تواجد الطبيب، وفتاة أخرى بعيادة أخرى لنفس الطبيب بمنطقة العجمى أيضا، وقامت بالهروب من لجنة التفتيش، حيث تم تحرير محاضر بأقسام الشرطة المختصة ضد هؤلاء المنتحلين وأصحاب المنشآت، وجارى عرضهم على النيابة العامة، كما تم إصدار قرارات بإلغاء الترخيص للعيادتين.

تحريز أدوية غير مصرح بتداولها في الإسكندرية

وأشار إلى أنه تم أيضا تحريز أدوية غير مصرح بتداولها ومجهولة المصدر بواسطة التفتيش الصيدلى بثلاث منشأت طبية، وتم تسليم الأدوية لأقسام الشرطة المختصة وتحرير المحاضر وجاري العرض على النيابة العامة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الحملات التى يقوم بها العلاج الحر، مستمرة على مدار الأسبوع، بهدف القضاء على ظاهرة انتحال صفة الأطباء ومنع المنشآت الطبية من العمل بدون ترخيص، وهو ما يهدف بالأساس لحماية المرضى وحفظ حقهم فى الحصول على خدمة طبية جيدة تحت إشراف ورقابة الدولة.