«الحساسية والمناعة»: مخاطر الطقس البارد تصل إلى بتر الأصابع وأمراض القلب

حذّر الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من خطورة البرودة على جسم الإنسان، لافتا إلى أن مضاعفاتها قد تصل إلى بتر للأصابيع والأذن، إضافة إلى أن البرودة تسبب نقص في مناعة الجسم، مشددًا على ضرورة تدفئة الجسم حتى لا تتسبب البرودة في تقليل حركة الدورة الدموية، ما ينتج عنه أضرار تصيب القلب والجهاز التنفسي.

الوقاية من الطقس البادر

وأشار بدران في مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، إلى ضرورة الوقاية من الطقس البارد، ورفع الوعي بجميع دول العالم لاكتساب مهارة جديدة تمكن الإنسان من النجاة من الفيروسات التنفسية التي تنتعش في الطقس البارد، مشيرًا إلى أهمية ارتداء الكمامة وغسل الأيدي باستمرار والحرص على التباعد الاجتماعي والتدفئة الكاملة للجلد، وارتداء الجوارب أثناء النوم، مع الحرص على شرب السوائل الدافئة باستمرار خاصة الأذن والقدمين والرقبة، على أن تكون الطبقة الداخلية من الملابس ملامسة للجسم والطبقة الخارجية واسعة وفضفاضة.

تدفئة الأنف تقلل من حضانة الفيروسات وتكاثرها داخل الأنف

ولفت إلى أن هناك ما يسمى بالأنف البادرة، وكلما كانت الأنف باردة كلما ساعد ذلك على دخول فيروسات الجهاز التنفسي بسهولة إلى جسم الإنسان ومن بينها فيروس الأنفلونزا، كما تساعد هذه الفيروسات على التكاثر في غطاء الأنف، وعلى العكس عندما تكون الأنف دافئة فأنها تقلل من فترة بقاء تكاثر هذه الفيروسات.