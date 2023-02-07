عضو «شعبة الأسمنت»: استثمارات القطاع تصل لملياري جنيه وأتوقع انتعاشة قريبا

قال مدحت إسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية سابقًا وعضو الشعبة حاليًا، إن حجم الاستثمار في قطاع الأسمنت يتخطى ملياري جنيه، إذ تمتلك مصر 23 شركة تضم 60 خط إنتاج، بقدرة إنتاجية قد تصل لـ80 مليون طن أسمنت.

وأضاف «إسطفانوس» في حوار مع «الوطن»، أن صناعة الأسمنت في مصر واعدة، واستهلاك السوق المحلي للأسمنت 48 طنا، بينما يتراوح حجم الإنتاج الفعلي بين 50 و55 مليون طن أسمنت، وإلى نص الحوار.

- ماذا حققت صناعة الأسمنت في 2022؟

شهدت صناعة الأسمنت عام 2022 إنتاج ما تحتاجه الدولة المصرية من استهلاك، والفائض كان كبيرًا للغاية، والمنتجون يصدرون ما يستطيعون، وعام 2023 سيشهد نفس الوضع، والصناعة محليا تسير بشكل جيد، بينما في العالم تواجه عدة تحديات منها مشاكل نقص سلاسل الإنتاج.

- كم مصنع لدينا في مصر وما حجم الاستثمارات في القطاع؟

مصر تمتلك 23 شركة وعدد خطوط الإنتاج يتجاوز 60 خطا، وحجم الإنتاج الثانوي أو الطاقة الإنتاجية الموجودة تتخطى 80 مليون طن، بينما يتراوح حجم الإنتاج الفعلي 50 و55 مليون طن، أما حجم الاستثمار الفعلي فيتخطى ملياري جنيه.

- كم حجم استهلاك السوق المحلية؟

سجل حجم استهلاك السوق المحلي حوالي 48 طن.

- ما هي توقعاتك للأسعار الفترة المقبلة؟

المؤثر في السعر ليس العرض والطلب لأن العرض أكثر من الطلب ولكن العامل الأساسي هو تكلفة الإنتاج التي تشهد ارتفاعًا مستمرا.

- هل من المتوقع زيادة صادرات الأسمنت؟ وما هي أبرز الأسواق المستهدفة؟

لا، لأن الوقت الحالي الأولوية للسوق المحلية، وبالتالي هناك محدودية، ونقص في استيراد الوقود حيث لا يتوفر فائض كثير يسمح بزيادة التصدير إلى الخارج، ويعد سوق أفريقيا والدول المجاورة أبرز الأسواق المستهدفة، وأتوقع انتعاش الصناعة في مصر الفترة المقبلة.