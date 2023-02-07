«الضرائب»: بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني

طالب مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ممولي المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال، بسرعة الانضمام للمنظومة، كي لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني على 2000 ممول / مكلف منذ 15 يناير 2023.

وأكد أنّ المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الالكتروني، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الإيصال الإلكتروني للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها، مشيرًا إلى أنّه يمكن الاستعلام عن الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني، عن طريق إدخال رقم التسجيل من خلال الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry .

الشركات المعتمدة لدى مصلحة الضرائب

وأشار توفيق، إلى أنّ مصلحة الضرائب لديها 6 شركات معتمدة لتوريد أجهزة نقاط البيع، وجار اعتماد المزيد من الشركات، موضحًا أنّه يمكن الاطلاع على بيانات الشركات المعتمدة وموديلات نقاط البيع المعتمدة من خلال الرابط التالي: https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services، كما يمكن التحقق من الرقم المسلسل لنقاط البيع المعتمده من خلال الرابط التالي: https://pos.eta.gov.eg.

طرق التواصل للدعم والاستفسارات

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنّه للدعم والاستفسارات يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية 16395، أو عن طريق الإيميل التالي: eReceipt.hd@eta.gov.eg كما يمكن الاطلاع على الأدلة للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني على الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.