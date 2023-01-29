«الضرائب» توضح الشروط الواجب توافرها بالعقارات المعفاة: منشآت حكومية

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك عدة أوجه لاستغلال الوحدة السكنية أو العقار، إذا كانت الوحدة السكنية يتم تأجيرها «مفروشة» أي مزودة بمقومات الحياة من أجهزة كهربائية وغرف نوم وسفره وخلافه، فأن الضريبة يتم اعتبارها ضريبة على الدخل، فيتم ضرب قيمة القيمة الإيجارية في مدة التأجير، ويتم أخذ منها 50%، ليدخل بعد ذلك بنظام الشرائح، ليكون سعر الضريبة تصاعدي، 15 ألف معفية من الضرائب، و15 ألف أخرى تكون بـ2.5%، والثالثة بـ10%والرابعة بـ15% وهكذا.

الضريبة المقررة على الوحدة السكنية

وأضاف «محروس» في مداخلة هاتفية على فضائية «DMC»، أن تأجير الوحدة السكنية وفق إيجار محدد المدة طبقًا للقانون 4 لسنة 1996، سيتم أخذ ضريبة أرباح تجارية وصناعية، كونه يستغل الوحدة السكنية بنشاط تجاري، لافتًا إلى أنه إذ كانت الوحدة السكنية يتجاوز ثمنها الـ 2 مليون جنيه يتم إضافة الضريبة العقارية.

الوحدات السكنية المعفاة من الضرائب

أوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك العديد من العقارات والوحدات التي يتم إعفائها من الضريبة العقارية أبرزها المنشآت التعليمية والحكومية، وفقًا لقانون 196 لسنة 2008، إضافة إلى الوحدات السكنية التي يسكن بها مالكها ويقل ثمنها عن 2 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن بيع الوحدة السكنية يدخل تحت بند ضريبة التصرفات العقارية ويتم دفع 2.5% من القيمة البيعية للوحدة السكنية.