4.1 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السويس خلال ديسمبر

أعلنت الإدراة المركزية لجمارك السويس، أن إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة خلال ديسمبر 2022، بجمرك السويس، بلغت 4.1 مليار جنيه.

الإفراج عن 10158 شهادة جمركية

أوضحت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد أمين عبدالمعطي، أنها أفرجت خلال شهر ديسمبر 2022، عن مشمول 10158 شهادة جمركية لكل السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة، منها الخيوط والمنسوجات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الاستقبال والبلاستيك ومنتجات بترولية وغيرها.

الرسوم والضرائب المحصلة على الوارد في ديسمبر الماضي

وكشف بيان للإدارة المركزية، عن أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت نحو مليار و58 مليونا و133 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و572 مليونا و 685 ألف جنيه، بينما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 430 مليونا و460 ألف جنيه.

إصدار مشمول 3513 بیانا جمركيا خلال ديسمبر 2022

ووذكر البيان أنه خلال شهر ديسمبر الماضي، قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، بتصدير مشمول 3513 بیانا جمركيا تحت النظم المختلفة ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة بلغت 11 مليارا و354 مليونا و785 ألفا و918 جنيها، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة، منها رمال طبيعية وعصائر ومستحضرات تجميل وعلف للدواجن وغيرها.

رسوم الصادر خلال ديسمبر 13 مليونا و154 ألف جنيه

وأفاد البيان بأنه جرى تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي جرى تصدير مشمولها من جمارك السويس بمبلغ 13 مليونا و154 ألف جنيه، وتحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو 38 مليونا و771 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم التي جرى تحصيلها بالإدارة المركزية بجمارك السويس، 4 مليارات و113 مليونا و204 آلاف جنيه.