حالات يحق فيها لطلاب الدبلومات الفنية دخول الدور الثاني 2023.. اعرف الضوابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم، ضوابط وآليات دخول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني، سواء «الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي»، إذ يجب على إدارة المدرسة فور إعلان نتيجة الدور الأول إبلاغ الطلاب الذين لهم حق دخول امتحان الدور الثاني، على أن يقوم الطالب بالتوقيع بالعلم بذلك، وبناء على الكتاب الدوري رقم (30) بتاريخ 2018/11/12.

أحقية طلاب الدبلومات في دخول امتحان الدور الثاني

وحددت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي، الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها نحو إعلان الطالب بأحقيته في دخول امتحان الدور الثاني:

- تقوم إدارة المدرسة بإخطار ولي أمر الطالب رسميا، بأحقية الطالب في دخول الدور الثاني في المواد التي له حق الدخول فيها قبل موعد الامتحان بأربعة عشرة يوما على الأقل، على أن ترسل له خطاب بالبريد الموصي عليه بعلم الوصول أو يسلم له شخصيا، على أن يثبت ذلك في سجل خاص بعد ذلك، مع الحصول على توقيع ولى الأمر بالسجل المعد لذلك حالة حضوره الى المدرسة بالعلم وإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص به بالسجل للتأكد من شخصيته، ويسأل عن ذلك بصفة أصلية مسئول شئون الطلاب ومدير المدرسة، ويسمح للطالب الراسب في امتحان الدور الأول بدخول امتحان الدور الثاني في الحالات الآتية: (طبقاً لأحكام القرارات الوزارية 455 456، 484 لسنة 1999، القرار 236 لسنة 2008).

إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين من مواد الامتحان

- إذا رسب في مادة أو مادتين من مواد الامتحان بخلاف التربية الدينية يؤدى الامتحان فيما رسب فيه.

- وفي حالة نجاحه فيهما يحتسب للطالب 50% من النهاية الكبرى للمادة أو المادتين وبناء على ذلك يتم تعديل المجموع الكلي للطالب الذي رسب أو تغيب في مجموعة المواد المادة ذات الفروع) له الحق في أداء امتحان الدور الثاني فيما رسب فيه ولا تحتسب له أكثر من 50% من النهاية الكبرى المخصصة للفرع مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد (الفروع) التي اجتازها في الدور الأول وبناء على ذلك يتم تعديل المجموع الكلي للمادة ذات الفروع ويتم التعديل الكلى وذلك وفقا لفتوى الشئون القانونية ملف رقم 946/ف/2018.

- إذا رسب في المجموع الكلى لمواد الامتحان وفى مادتين يسمح له بأداء الامتحان في هاتين المادتين فقط للنجاح فيهما، ويتم تعديل المجموع الكلي بأي وسيلة أخرى بميعاد الامتحان.

- في حالة ارتداد الخطاب للمدرسة لأي سبب من الأسباب دون إتمام الإعلان عدا سبب رفض ولى الأمر الاستلام يتم ارسال خطاب آخر موسى عليه بعلم الوصول إلى ولي الأمر اذا كان متبقيا على ميعاد الامتحان أربعة عشر يوما أو أكثر ويسلم لقسم الشرطة الذي يقع في دائرته عنوان الطالب ليتولى البحث عن ولى أمره وتسليمه الخطاب اذا كان متبقيا على الامتحان أقل من أربعة عشر يوما.