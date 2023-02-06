«التعليم» توضح حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثاني 2023: الدراسة في موعدها

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثاني 2023، بجميع المدارس على مستوي الجمهورية، مؤكدة أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، وأن التيرم الثاني في موعده المقرر.

حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثاني 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لم تصدر أي قرارات بتأجيل الفصل الدراسي الثاني 2023، مشيرا إلى أن الوزارة تستعد لبدء التيرم الثاني يوم السبت 11 فبراير وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، ويستمر حتى 8 مايو 2023، مشيرا إلى أنّ عدد أيام الدراسة بعد حذف الإجازات الرسمية 96 يوما.

الفصل الدراسي الثاني.. اجتماع لوزير التعليم

وأضافت وزارة التعليم، أنه سيتم عقد اجتماع بالفيديو كونفراس مع مديري المديريات التعليمية خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق الفصل الدراسي الثاني والجهود المبذولة لضمان جاهزية المدارس، والتأكد من الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومتابعة نظافتها وتعقيمها.

استعدادات التيرم الثاني

من جانبها، أصدرت المديريات التعليمية تعليمات هامة للإدارات التعليمية، بلجان متابعة على المدارس للوقوف على استعداداتها وجاهزيتها للفصل الدراسي الثاني، ومتابعة وتقييم متابعة جاهزية المدارس، التأكيد على الحضور وتسجيل الغياب وتنظيم حضور الطلاب ودخولهم وخروجهم أثناء اليوم الدراسي.

كما أكدت المديريات التعليمية، على تطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وذلك بعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، مؤكدة تطبيق واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منها التباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأمراض التنفسية وكورونا.