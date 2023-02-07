كيف تحمي الواي فاي لمنع التجسس على هاتفك باليوم العالمي للإنترنت الآمن؟

على مدار السنوات الأخيرة الماضية، أصبح استخدام الإنترنت من الأشياء الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، إذ أنه يتم استخدامه في جميع شؤون الحياة، بدءً من العمل للدراسة والترفيه وحتى إنهاء جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، الأمر الذي يسهل على قراصنة الإنترنت، اختراق الأجهزة الخاصة بالمستخدمين والنصب عليهم بسهولة، ويأتي اليوم العالمي للإنترنت الآمن ليلقي الضوء على أهمية اتخاذ الحذر عند الاستخدام، وكيفية الحماية من الاختراق والتجسس.

وأوضح تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات «التنمية الرقمية لعام 2022»، والذي أنّ 66% من إجمالي سكان العالم، ليكون بذلك هناك معدل نمو بلغ 6.1% مقارنة بعام 2021 للأشخاص المستخدمين للإنترنت، ما يعطي الفرصة الأكبر للقراصنة في اختراق الحسابات البنكية والأجهزة الخاصة بالمستخدمين والنصب عليهم من خلال طرق متعددة، أبرزها اختراق شبكات الواي فاي للوصول إلى جميع الأجهزة المتصلة بتلك الشبكة والتجسس عليها ونقل المعلومات والصور الموجودة بها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير كيفية حماية شبكة الواي فاي لمنع التجسس على الأجهزة، وفق خدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات والإنترنت، والتي جاءت كالتالي:

خطوات تغيير كلمة السر وإخفاء اسم شبكة الواي فاي لمنع التجسس على الهاتف

وهناك خطوات يمكن استخدامها لحماية الهاتف، منها تغيير كلمة السر وإخفاء اسم شبكة الواي فاي لمنع التجسس على الهاتف والأجهزة الأخرى وهي كالتالي:

- إذا كان اسم شبكة الواي فاي ظاهرا، فلابد من إخفاء ظهورها على الفور من خلال الدخول إلى إعدادات جهاز الراوتر الخاص بالمستخدم بكتابة الكود «192.168.1.1» في الأيقونة الخاصة بالسيرش على المتصفح المستخدم.

- لتظهر صفحة الشبكة الخاصة بواي فاي المستخدم والمشترك بها.

- ثم يقوم المستخدم بتسجيل الاسم وكلمة السر الافتراضية وهي «admin».

- وبعد ذلك تظهر الإعدادات الخاصة بجهاز الراوتر الخاص بالمستخدم، والتي يستطيع من خلالها تغيير كلمة المرور قبل إخفاء الشبكة حتى لا تظل الأجهزة التي اخترقت شبكة الواي فاي من قبل متصلة بالشبكة، بالضغط على أيقونة Network ثم الضغط على WLAN، ثم الضغط على Secutity، ثم تغيير كلمة السر وكتابة أخرى جديدة.

- وتأتي بعد ذلك خطوة إخفاء اسم شبكة الواي فاي، من خلال الدخول إلى إعدادات اسم الشبكة، ثم الضغط على علامة صح الموجودة أمام أيقونة hide s s it، ثم يتم الضغط على submit لتأكيد التعديلات الجديدة.