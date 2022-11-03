اختراق حساب ريهام عبد الغفور على فيس بوك: خارج عن سيطرتي

أعلنت الفنانة ريهام عبد الغفور، اختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك عبر خاصية ستوري من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، حيث نشرت «سكرين شوت» من حسابها الذي تعرض للسرقة.

ونبهّت ريهام عبد الغفور، جمهورها ومتابعيها لتعرض حسابها على فيس بوك للسرقة، ولم يعد تحت سيطرتها، وتأكيدها أن هناك «هاكر» استولى على حسابها.

تألق درامي

وتألقت ريهام عبد الغفور، مؤخرًا من خلال مشاركتها في أكثر من عمل درامي تم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وحققت من خلالها نجاحًا كبيرًا منها مسلسل وش وضهر، منعطف خطير، والغرفة 207.

دعوات أمي

وقالت ريهام عبد الغفور في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إن سبب نجاحها وتصدرها التريند ومحركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي مع كل عمل درامي تشارك به بسبب دعوات والدتها الطيبة لها، وأن هذه الدعوات سر نجاحها.