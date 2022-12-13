خبير تكنولوجي يوضح أهمية برامج الحماية من الفيروسات.. تجنبك اختراق الهاتف

انتشرت في الآونة الأخيرة، منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، تحذر من مشاركة الرسائل، التي تحتوى على روابط مجهولة، بسبب أنها قد تكون إحدى وسائل الاختراق والتجسس على الأجهزة، وتغري محتوى تلك الرسائل الأشخاص عن طريق الادعاء بأن هذه الروابط تكون سحب على جائزة ما، أو كوبون خصومات وعروض.

قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، لـ«الوطن»، إن هناك بعض الطرق الضرورية التي يجب على جميع الأشخاص تطبيقها للحماية من وسائل الاختراق المختلفة، مؤكدا على أهمية برامج وتطبيقات الحماية ضد الفيروسات، وأنه يجب على جميع الأشخاص تثبيتها، حتى وأن لم يشكّ في اختراق جهازه، لأن بعض فيروسات الاختراق لا يمكن لبرامج الحماية إزالتها، ويكون الحل الأمثل هو التوجه لمتخصص، مشيرا إلى أنه أيضا في بعض الأحيان، حتى بعد التوجه لمتخصص يكون الفيروس قوي، ما يؤدي إلى تدمير الجهاز.

وأوضح أن هذه الرسائل تحتوي على فيروسات خفية، وبمجرد الضغط عليها يتم تثبيتها على جهاز الشخص دون علمه، ويكون الجهاز تحت السيطرة الكاملة للشخص المخترق، فيمكنه الإطلاع عليه، ونقل جميع البيانات والملفات، كما يمكنه استخدام بيانات الإنترنت على الهاتف.

مؤشرات غير طبيعية تدل على اختراق الجهاز

وأضاف الخبير التكنولوجي، أن هناك عدة مؤشرات يجب على الشخص ملاحظتها، لأنها قد تكون مؤشرات سببها اختراق جهازه، أبرزها:

- استهلاك بطارية الهاتف سريعا عكس المعتاد.

- استهلاك بيانات الإنترنت بشكل لا يتناسب مع اسخدام الشخص.

- ملاحظة وجود تطبيق لم يقم بتثبيته.

- وجود نشاط غير طبيعي على الحسابات الشخصية، كإرسال رسائل لم يقم بإرسالها.

- بطء أداء الجهاز دون وجود أي سبب.

- غلق التطبيقات بشكل متكرر من تلقاء نفسها أثناء تصفحها.

الرجوع لحساب أو تطبيق المتجر المذكور

وقال «مصطفى»، إنه بإمكان الشخص التأكد من حقيقة هذه الرسائل، بالاطلاع على تطبيق أو حساب المتجر المذكور في الإعلان، لأن جميع المتاجر تقوم بنشر عروضها وخصومتها على جميع حسابتها، مشيرا إلى ضرورة القيام بتلك الخطوة، حتى وأن استلمها من شخص موثوق به، لأن المخترق في العادة يرسل هذه الرسالة من الجهاز، الذي اخترقه دون علم مالكه، أو يكون الراسل حسن النية يريد مشاركة كوبون العرض أو الخصومات مع أصدقائه ومعارفه.