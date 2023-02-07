«القومي لحقوق الإنسان» يرحب بقرار إخلاء سبيل 34 شخصا من المحبوسين

يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقرارات الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا بأخلاء سبيل 34 متهماً في القضايا أرقام «1018 لسنة 2020، 910 لسنة 2021، 41 لسنة 2022، 440 لسنة 2022، 1691 لسنة 2022، 1977 لسنة 2022، 2094 لسنة 2022».

إتاحة الفرصة للمفرج عنهم

ويثمن القومي لحقوق الإنسان صدور تلك القرارات التي تأتى في إطار الجهود الوطنية لإتاحة الفرصة للمفرج عنهم للاندماج في المجتمع، والمشاركة في الحياة العامة، وذلك في ظل القانون والدستور.

تكاتف الجهات

وتأتى قرارات إخلاء سبيل المفرج عنهم لتؤكد تكاتف كافة الجهات المختصة لترسيخ مفهوم دولة القانون، وتنفيذا فعلياً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.