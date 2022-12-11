إطلاق مشروع دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

احتفل المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، باليوم العالمي لحقوق الإنسان بإعلان بدء مشروع جديد ممول من الاتحاد الأوروبي لدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وشارك في هذا الحدث السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير كرستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ورئيسة اللجنة التنسيقية الوطنية لمناهضة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وممثلو وزارة العدل ومكتب النائب العام والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والشباب.

ويهدف المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 750 ألف يورو إلى دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال رفع الكفاءة وتعزيز قدرات المجلس فيما يخص مجال حقوق الإنسان والشراكة مع المجتمع المدني وإقامة الشراكات الاستراتيجية في مجال حقوق الانسان.

«خطاب»: مصر آمنت بأن حقوق الإنسان هي الطريق إلى الرفاهية

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في خطابها، أن مصر آمنت بأن حقوق الإنسان هي الطريق إلى الرفاهية وأنها هدف قومي لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة، ولعل إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الاستراتيجية في سبتمبر 2021 خير دليل على أن مصر جادة في التعامل مع هذا الملف وأنها قادرة على مواجهة التحديات.

وقال السفير كرستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر بهذه المناسبة: إنه من المناسب الاحتفال بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال إطلاق مشروع الاتحاد الأوروبي الجديد لدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي حريص على المضي قدمًا جنبًا إلى جنب مع المجلس لقيمته المضافة والتزامه في معالجه تعزيز حقوق الإنسان في مصر.

وقد ثمّنت رئيسة المجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي أسفرت عن مشروع دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يرتكز على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتطلب تعزيز التواصل مع القاعدة الشعبية وكذلك صناع القرار على الأصعدة السياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية والدينية والإعلامية والتعليمية.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب إن نجاح المشروع يعتمد على دعم القيادة السياسية وروح التعاون بين كافة الأطراف المعنية والشراكة البناءة بين الاتحاد الأوروبي والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضافت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن لنا في أحاديث الرئيس عبدالفتاح السيسي قدوة عندما قال إن استقرار الأوطان من رضا المواطنين.

اختتمت رئيسة المجلس كلمتها بشكر كل من ساهم وسوف يساهم في جعل حقوق الإنسان نمطاً حياتياً لكل مصري، وكذلك أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والوزارات والشركاء الدوليين.