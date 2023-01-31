«الجيل»: إشادة «الخارجية الأمريكية» بدور «العفو الرئاسي» تؤكد نجاح عمل اللجنة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إنّ إشادة وزارة الخارجية الأمريكية بعمل لجنة العفو الرئاسي في مصر، مهمة للغاية، مشيرا إلى أنّها خطوة تؤكد نجاح مصر في فرض احترامها على واشنطن والعواصم الغربية.

إشادة وزير الخارجية الأمريكية بالعفو الرئاسي

واعتبر رئيس حزب الجيل، في بيان صادر عنه صباح اليوم، إشادة وزير الخارجية الأمريكي بعمل لجنة العفو الرئاسي، شهادة دولية مهمة تدل على أنّ خطوات لجنة العفو الرئاسي أصبحت محل تقدير من خارج مصر كما هي محل تقدير من داخل مصر وأحزابها السياسية، مؤكدا أنّ اللجنة استطاعت من خلال عمل دوؤب مخلص تنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن 1200 شاب، وتأه‍يلهم ودمجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.

لجنة العفو الرئاسي والحوار الوطني

وأشار المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إلى أنّ قرار الرئيس بتشكيل لجنة العفو الرئاسي، ثم توسعة عضويتها وإضافة صلاحيات جديدة لها، إحدى النتائج المباشرة لـ ا الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، في إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي، والذي يعد أحد أهم الإنجازات لفتح المجال العام ودعم الحريات العامة وحقوق الإنسان.