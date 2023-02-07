موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 بالمدارس والجامعات.. استعدادات مكثفة

بدأ العدد التنازلي لموعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 بالمدارس والجامعات، والمقرر أن يبدأ يوم 11 فبراير 2023، وفقاً للخريطة الزمنية العام الدراسي الحالي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسط استعدادات مشددة من الوزارتين لضبط العملية التعليمية وسير الدراسة بانتظام بالمدارس.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 بالمدارس والجامعات

ووجهت المديريات التعليمية والجامعات، تعليمات هامة للإدارات التعليمية والمدارس والجامعات، للاستعداد لموعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 بالمدارس والجامعات، بتنظيم جداول الحصص للمعلمين بالمدارس، ودفاتر الحضور والانصراف للموظفين، مشددة علي سرعة الانتهاء من أعمال النظافة ونظافة النوافذ وتنظيف دورات المياه بالمطهرات وتجهيز الفصول للفصل الدراسي الثاني.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 بالمدارس.. توزيع الكتب

وضمن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 بالمدارس والجامعات، أكدت المديريات التعليمية، على الاهتمام بالنظافة العامة للمدرسة «فصول - دورات مياه - طرقات - فناء المدرسة - خزانات مياه»، مع ضرورة استكمال النواقص من الكتب الدراسية الخاصة بالترم الثاني ومتابعة مخازن الإدارة بصفة مستمرة.

وشددت المديريات التعليمية، على استكمال أعمال الصيانة البسيطة، وضرورة مراجعة أعمال الكهرباء بالمدرسة وسلامه وصلاحية وسائل الأمن والسلامة وفصل التيار الكهربائي عن المدرسة عند هطول الأمطار مع ضرورة تسليك مسالك المطر، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل سلامة جميع العاملين بالمدرسة.

الحصة الأولى من الفصل الدراسي الثاني 2023 بالمدارس

كما وجهت المديريات التعليمية، تدوين جميع المعلمين لتوزيع مناهج الفصل الدراسي الثاني، تخصيص الحصة الأولى في اليوم الأول من بداية الترم الثاني عن تضحيات رجال الشرطة للمحافظة على أمن وأمان البلاد مع إلقاء الضوء على المشروعات القومية العملاقة والجمهورية الجديدة خلال طابور الصباح.