خريطة الفصل الدراسي الثاني 2023 في المدارس وموعد الامتحانات

بدأ العدد التنازلي على انطلاق التيرم الثاني 2023 وانتهاء إجازة نصف العام، وفقا للمواعيد المحددة بخريطة الفصل الدراسي الثاني 2023، المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

خريطة الفصل الدراسي الثاني 2023

وحددت خريطة الفصل الدراسي الثاني 2023، تفاصيل مواعيد الدراسة بالتيرم الثاني والامتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة، حيث تبدأ الدراسة يوم السبت 11 فبراير 2023 وتستمر حتي يوم 6 مايو 2023.

وأوضحت خريطة الفصل الدراسي الثاني 2023، عدد أيام الدراسة الفعلية في التيرم الثاني والمقدّرة بـ96 يوما، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

مواعيد الامتحانات في الترم الثاني

وبيّنت الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2023، أنّ الامتحانات الشفهية والعملية لنهاية العام الدراسي قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر أبريل، وتستمر الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي أثناء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العملية والشفهية.

- عقد امتحانات صفوف النقل يوم السبت 6 مايو 2023.

- عقد امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 6 مايو 2023.

- عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 يوم السبت 27 مايو 2023.

- عقد امتحانات الثانوية العامة 2022/2023 يوم السبت 10 يونيو 2023.

الإجازات الرسمية في الترم الثاني

وأوضحت الخريطة الزمنية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، الإجازات الرسمية في التيرم الثاني، وهي «شم النسيم، وعيد تحرير سيناء، وعيد الفطر المبارك، وعيد العمال».