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مجلس النواب: حجم الاستثمارات في المجال الرياضي بمصر بلغ 28 مليار جنيه

كتب:

حسام أبو غزالة
01:10 م | الثلاثاء 07 فبراير 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمواصلة جلسات الاستماع حول تعديلات قانون الرياضة.

حجم الاستثمارات

وأكد الدكتور محمود حسين، أن حجم الاستثمارات في المجال الرياضي بمصر بلغ حوالي 28 مليار جنيه، لافتا إلى أن التعديلات الخاصة بقانون الرياضة تجيز للهيئات الرياضية تأسيس شركات، وكذلك جواز قيدها بالبورصة المصرية.

وأضاف «حسين» أن الدول تتعامل مع الرياضة على أنها صناعة؛ إذ أنها أصبحت تسهم في الدخول لبعض الدول والأفرد بشكل مباشر، كما أن الاستثمار في هذا المجال بات أمرا واضحا للجميع، وعلينا كدولة أن نتوسع فيه.

قانون الرياضة

وأوضح: «شملت التعديلات الخاصة بقانون الرياضة جواز تأسيس الهيئات الرياضية شركات، وكذلك قيدها بالبورصة، وكذلك فسح المجال أمام الهيئات الرياضية لإنشاء شركات بجوار نشاطها المعتاد».

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