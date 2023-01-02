 أشرف صبحي يشارك في جلسة بعنوان «قانون الرياضة الإشكاليات.. الطموح»

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في جلسة بعنوان "قانون الرياضة (الإشكاليات..الطموح)"، بحضور الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، ورئيس لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس نادي الزمالك الأسبق، النائبة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب المصري، المهندس شريف العريان رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور فتحي ندا النقيب العام لنقابة المهن الرياضية.

يأتي ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولى السابع عشر بعنوان "متجهات التقدم التكنولوجى لعلوم الرياضة بالوطن العربي .. التشريعات .. التحديات ..التطبيقات"، والذي نظمته كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ورعاية جامعة الدول العربية، وريادة الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذ الدكتور عماد العزباوى عميد الكلية، الأستاذ الدكتور عبد اللطيف صبحى مقرر المؤتمر، الأستاذ الدكتور وليد عبد الرازق نائب رئيس المؤتمر.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، أن وزارة الشباب والرياضة تقدمت بطلب لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، بعد أن تم التطبيق العملي لقانون الرياضة أثبت بما لايدع مجالاً للشك وجود العديد من الثغرات والأمور التي يجب العمل على تعديلها وتلاشيها.

أشار "صبحي" إلي أن هناك تنسيق كامل بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية، وذلك في ضوء العمل والالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المصرية، مشيراً إلي أن سبب التعديل الذي سعت الوزارة لإدخاله على قانون الرياضة الحالي هو الرغبة في تعديل بعض المواد فقط بما يتناسب مع تطلعات ورؤية الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الرياضية وتحقيق مزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة.

يأتي المؤتمر بشراكة ناجحة مع النقابة العامة للمهن الرياضية، الاتحاد الرياضي للجامعات وبعض الشركات الراعية، وبحضور الأستاذ الدكتور صبحى حسانين رئيس الاتحاد الرياضى المصري للجامعات، الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور وليد السروجى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبعض من السادة عمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومقررى اللجان العلمية، والسادة أعضاء لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الاعلي للجامعات، وممثلى مجلس النواب واللجنة الاوليمبية المصرية، والسادة رؤساء الاتحادات الرياضية.

ويهدف المؤتمر إلي الوصول إلي رؤية واقعية حول دور التقدم التكنولوجي فى حل إشكاليات المجال الرياضى بالوطن العربي، اقتراح ضوابط قانونية للمساهمة فى التطوير والنهوض بالرياضة بالوطن العربي فى ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، بالإضافة إلي الربط بين البرامج العلمية بكليات التربية الرياضية ومتطلبات سوق العمل.

هذا ويتناول المؤتمر العديد من المحاور ومنها واقع التشريعات الرياضية في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، استخدامات التكنولوجيا الحديثة في مجال الإدارة الرياضية، لوائح الاتحادات الرياضية الدولية والتطور الرقمي للاعبين، المسئولية القانونية والمدنية في مجال الإصابات الرياضية، حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بين التشريع والتطبيق.

كما يناقش المؤتمر المناخ والرياضه - بالتطبيق علي توصيات المؤتمر الدولي (COP 27) مصر 2022.، ممارسة الرياضة حق للجميع بين النص الدستوري وقانون الرياضة (رؤي وفلسفة المجتمع)، الصلابة العقلية من المزاج والذكاء الانفعالي.

ويتناول المؤتمر العديد من الندوات وورش العمل ومنها قانون الرياضة (الإشكاليات – الطموح)، الاتجاهات المستحدثة في علوم الرياضة بالوطن العربي (الرؤية – التحديات)، التشريعات الرياضية ودورها على تطوير الحركة الرياضية العربية، تحديات البناء اللائحي لكليات التربية الرياضية بالوطن العربي.

وتتمثل ندوات الأقسام العلمية فى ندوة متجهات التقدم النانو تكنولوجي في ضوء التغيرات المناخية في تدريب الرياضات الأساسية (قسم التدريب الأساسي)، المسؤولية القانونية والمدنية للاصابات الرياضية (علوم الصحة)، حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بين التشريع والتطبيق، توصيات مؤتمر المناخ الدولي والتأثيرات على الحركة الرياضية الدولية والمحلية (الإدارة)، ممارسة الرياضة حق الجميع بين النص الدستوري وقانون الرياضة (رؤية وفلسفة مجتمع)، (الترويح).