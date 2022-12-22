«التنسيقية» تشارك في جلسات استماع تعديلات قانون الرياضة بمجلس النواب

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسة استماع لتعديلات قانون الرياضة بمجلس النواب، تلبية لدعوة المجلس، بعد أن قررت لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، طرح التعديلات المطروحة، بهدف الوصول إلى التصور الأمثل لمشروع القانون.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وجرى استعراض التعديلات المطروحة، وعلى رأسها صلاحيات الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، ومدى إمكانية إجراء تعديلات حول وضع نسب للمرأة والشباب وذوي الإعاقة داخل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، وإعادة النظر في المواد المتعلقة بمراكز التسوية والتحكيم الرياضي.

وأكد الجميع، احترام الميثاق الدولي والأولمبي، وكل المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

وضم وفد التنسيقية النائب خالد بدوي والنائبة هادية حسني، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وسميرة الشريف وشيماء الأشقر وعلي حسين وسامي الزيات وعلي هلال، أعضاء التنسيقية.