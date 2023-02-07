مهندس الديكور فوزي العوامري: أحمد زكي تسبب في رحيلي من فيلم «معالي الوزير»

قال مهندس الديكور فوزي العوامري، إن الفنان أحمد زكي كان سببا في إنهاء عمله بفيلم «معالي الوزير»، بسبب مشهد أخذ فيه الأخير بنصيحة الأول.

فوزي العوامري يتحدث عن أحمد زكي

وأوضح فوزي العوامري في ماستر كلاس بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أنه «في أثناء تصوير فيلم معالي الوزير مع المخرج سمير سيف، أخذ أحمد زكي برأيي في أحد المشاهد، ونصحته بإعادته مرة أخرى لكي يجرى تصويره من جديد، ويخرج بأحسن حال، فشكرني أمام المخرج سمير سيف بطريقة احتفالية».

وأشار «العوامري» إلى أنه بسبب احتفال وكلام «زكي»، ترك الفيلم بعد المشهد بساعة ونصف.

ويناقش فوزي العوامري في ماستر كلاس الناقد أحمد شوقي، بحضور عدد من القائمين على إدارة المهرجان، من بينهم المخرجة عزة الحسيني، مديرة المهرجان.

تفاصيل مشهد جمع بين أحمد زكي وليلى علوي

وكشف مهندس الديكور فوزي العوامري، تفاصيل مشهد كان سيجمع الفنان أحمد زكي بالفنانة ليلى علوي في فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة»، قائلا إن شريف عرفة رفض مشهدا كان من المقرر أن يظهر فيه «الإمبراطور» وهو يمسك بيد ليلى علوى في ديكور مبني على هيئة حمام في الفيلم، وذلك بسبب أن الطبيعي لدى الفرد المصري من الطبقة البسيطة الذي يجد قوت يومه بعرق أن يكون قادرا في نهاية يومه أنه يذهب لسيدة في منزلها لكي يقابلها.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، قد انطلق في الرابع من شهر فبراير الجاري، وجرى تكريم 3 من أهم الفنانين، هم: محمد رمضان وهالة صدقي والموسيقار هشام نزيه والمخرج السنغالي منصور صورا وادا، والمنتج الموزمبيقي بيدرو بيمبا.