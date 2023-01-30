المخرج جمال عبد الحميد: عرضت مسلسل «أرابيسك» على أحمد زكي قبل السعدني

أكد المخرج الكبير جمال عبد الحميد، أن الفنانين الراحلين هدى سلطان وأحمد زكي كانا على رأس المرشحين لمسلسل «أرابيسك»، قبل أن يتم استبعادهما لرفض الكاتب أسامة أنور عكاشة للأولى، وانشغال الثاني بتصوير فيلم جمال عبد الناصر في ذلك الوقت.

وقال جمال عبد الحميد خلال الندوة المقامة حاليا بمعرض الكتاب، التي تديرها الإعلامية بسنت الحسيني، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، على شاشة القناة الأولى، إن الكاتب أسامة أنور عكاشة من أهم أسباب نجاح مسلسل أرابيسك.

ترشيح أحمد زكي لمسلسل أرابيسك

وأضاف عبد الحميد: «عرضت على أحمد زكي الشخصية التي يجسدها صلاح السعدني، ولكنه كان يصور حينها فيلم جمال عبد الناصر ولضيق الوقت تم استبعاده، وتم اختيار صلاح السعدني لأنه ممثل كبير ومتمكن من أدواته».

وتابع جمال عبد الحميد: «أرابيسك جاء صدفة بحتة، لأنه تمنى تحويلها إلى عمل درامي في جلسة مع أسامة أنور عكاشة، وبعدها مضت الأيام ثم فوجئت بمكالمة منه وأنا في الإسكندرية وأنه كتب 5 حلقات من المسلسل».

جمال عبد الحميد يكشف كواليس مسلسل أرابيسك

وواصل عبد الحميد: «أسامة أنور عكاشة كان كاتب سيناريو عبقري، وحدث بيننا اختلاف على شخصية بالعمل، كنت أريد هدي سلطان للعمل في مسلسل أرابيسك ولكن أسامة أنور عكاشة رفضها وقال لي أنا المسؤول».