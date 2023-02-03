منذر رياحنة في معرض الكتاب: أحمد زكي وربيع شهاب سبب حبي للتمثيل

قال الفنان الأردني منذر رياحنة، إن النجم المصري الراحل أحمد زكي، والفنان الأردني ربيع شهاب، هما سبب عشقه ودخوله عالم التمثيل.

وأوضح ريحانة في كلمته خلال ندوة الدراما الأردنية المقامة حاليا، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 54، أن زكي وشهاب كانا يمثلان بروحهما ويعشقان التمثيل، موضحا أن الفنان ليس له حدود، لأنه يطير في السماء فوق السحاب.

زهير النوباني: استوديوهات الأردن الأفضل في العالم العربي

بدوره، قال الفنان الأردني زهير النوباني، خلال الندوة إن المملكة الأردنية قدمت الكثير في الدراما العربية على مستوى التأليف والإخراج، مثل محمد عزيزية ونجدت انزور ووليد سيف.

وأوضح «النوباني» أن حرب الخليج أثرت بقوة على الدراما الأردنية، إذ أصبح فنانو الشام يأتون للتمثيل في الأردن، مشيرا إلى أن أفضل استوديوهات في العالم العربي هي استوديوهات الأردن، التي شيدت في ثمانينات القرن الماضي.

اعتذار صبا مبارك وإياد نصار

واعتذر الفنانان صبا مبارك وإياد نصار، عن حضور ندوة الدراما الأردنية لعدم قدرتهما على المشاركة بسبب انشغالهما.. وجرى اختيار الأردن ضيف شرف معرض الكتاب في الدورة 54 المقامة حاليا.