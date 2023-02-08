فوائد الفول السوداني للنساء.. بينها خسارة الوزن بسهولة

يعتبر الفول السوداني من أفضل الأطعمة التي ينصح بها الأطباء، خاصة للنساء، إذ يحتوي على العديد من الفوائد المتعددة التي تمد الجسم بالصحة والطاقة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مجدي بدران، خبير التغذية والمناعة، وعضو الجمعية المصرية للحساسية، إن الحصول على فوائد الفول السوداني عند النساء يتوقف على الكمية التي تحصل عليها الأم أو السيدة، موضحًا أنه يفضل أن تأخذ حفنة يوميًا دون إضافة الملح معه، وعدم زيادة الكمية بشكل مبالغ فيه.

وأضاف «بدران»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من فوائد الفول السوداني للنساء أنه يحتوي على الكثير من الأحماض الدهنية، بينها حمض«الفوليك»، إذ يوجد به الكثير من الجوانب الإيجابية المتنوعة خاصة للمرأة الحامل.

فوائد الفول السوداني للنساء

وذكر«بدران» أن حمض «الفوليك» يوصى به للمرأة أثناء فترة الحمل، لأنه يساعد على منع العيوب الخلقية، خاصة الدماغ والعمود الفقري النامي، كما أنه يساهم في تحسين نفسية الأم.

فوائد الفول السوداني للنساء

وتابع «خبير المناعة»، أن من فوائد تناول الفول السوداني للنساء، وجود حمض «الفوليك» فيه، الذي يشكل عاملا أساسيًا في الحالة النفسية التي يولد بها الطفل، فتناول الأم له في أول 3 أشهر من الحمل، يساهم في زيادة مستوى الذكاء العاطفي والنفسي للطفل.

ويمنع التشوهات الخلقية في الأجنة، كما أنه مهم لنمو الخلايا وتكاثرها، فضلا عن أهميته لوظائف الجهاز العصبي والعضلات والقناة الهضمية وزيادة كرات الدم الحمراء.

وأشار «بدران» إلى أن أحد أهم فوائد الفول السوداني، أنه يخفض من نسبة الكوليسترول الضار في الدم، لاحتوائه على الدهون غير المشبعة، ويمنع ترسب الدهون داخل الأوعية الدموية، ويقلل فرص الإصابة بتصلب الشرايين.

فوائد الفول السوداني للنساء

كما أن من فوائد الفول السوداني للنساء، أنه يحمي من أمراض القلب، مرض الزهايمر، السرطان، ويؤخر الشيخوخة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على فيتامين «3»، وهو مهم لصحة المخ، الجلد، والجهاز العصبي، وبالتالي يساهم في تعزيز القدرات الإدراكية، ويقوي الذاكرة، ويرفع المناعة.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية لـ«الوطن»، أن زيت الفول السوداني، تتعدد استخداماته، ومنها أنه يستخدم في الطهي، صناعة الصابون، وقود حيوي، ويعد أحد أفضل الزيوت للقلي.

فوائد زبدة الفول السوداني

وأوضح أنّ زبدة الفول السوداني، لها العديد من الفوائد الصحية منها، أنها تساهم في توفير البروتين الرخيص، لاحتوائها على الألياف الغذائية الرافعة للمناعة، بدلا من منتجات اللحوم عالية التكلفة.

وبحسب ما نشره موقع «ستاندر ميديا»، وفقًا لما نشره موقع «سكاي نيوز»، أن تناول كمية بسيطة من زبدة الفول السوداني خلال اليوم، تكون مفيدة للجسم بشكل كبير، وتمده بالكمية التي يحتاجها من الطاقة وفيتامين «3».

وأضاف موقع «ستاندر ميديا»، أن من فوائد زبدة الفول السوداني، أنها تساهم في خسارة الوزن، إذ تجعل الشخص لا يشعر بالجوع لمدة طويلة، وبالتالي لا يتناول كميات كبيرة من الطعام خلال اليوم، ولكن ينصح الباحثون بعدم الإكثار في تناولها، ويوصى بأكلها مع قطعة من الخبز، أو إضافتها إلى أي نوع من العصائر.