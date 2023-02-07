«التعليم» تخاطب المديريات لترشيح معلمين للمنحة اليابانية.. اعرف الشروط

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً مهما للمديريات التعليمية، بترشيح عدد 2 من معلمي المرحلة الابتدائية للاستفادة من المنحة المقدمة من السفارة اليابانية، وفقاً للخطاب المرسل من السفارة المتضمن أن الحكومة اليابانية بصدد تقديم منح للمعلمين المصريين الراغبين في تقديم بحث عن التعليم المدرسي في الجامعات اليابانية لعام 2023.

شروط التقديم في المنحة اليابانية

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط التقديم في المنحة المقدمة من السفارة اليابانية للمعلمين المصريين وهي كالتالي:

- تعهد المستفيدين من المنحة بخدمة الوزارة بعد عودتهم واستئناف عملهم داخل مؤسستهم التعليمية والقيام بالاستفادة من نتائج البحث الذي تم تقديمة في دولة اليابان، وإذا لم يتعين عليهم رد قيمة ومبالغ المنحة بالكامل وذلك بناء علي طلب السفارة اليابانية.

- يتم تقديم شهادة تفيد اجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة إجادة تامة تويفيل.

ألا يكون قد وقع عليه جزاءات

- أن يكون قد أمضى المتقدم في الخدمة سنتين على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 50 سنة ميلادية.

- أن يكون تقدير المؤهل الدراسي الأصلي للمتقدم عند تخرجه جيد على الأقل.

- أن تكون تقارير كفاءته في العامين الآخرين بدرجة ممتاز وألا تكون قد وقعت عليه أي جزاءات في الثلاث سنوات السابقة.

- أن تكون الجهة التي يتبعها المتقدم في حاجة ماسة إلي الدراسة التي سيقوم بدراسته.

- عدم الحمل بالنسبة للسيدات مع إرفاق موافقة الزوج أو ولي الأمر في حال قبولها.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائياً (بالنسبة للذكور).

- ألا يكون من العاملين بنظام التعاقد أو المكافأه.