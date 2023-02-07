«واتساب» يطرح ميزة جديدة تسمح بتحديد وإرسال 100 صورة دفعة واحدة

أعلن «واتساب» طرح ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بمشاركة ما يصل إلى 100 وسائط داخل الدردشات على الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل آند روي، وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo.

وتتيح الميزة الجديدة لمستخدمي WhatsApp مشاركة ما يصل إلى 100 صورة ووسائط من خلال منتقي الوسائط داخل التطبيق، حيث كانت ميزة منتقي الوسائط محدودة في وقت سابق بـ30 صورة والتي ستصبح الآن 100 بمجرد طرح الميزة لجميع المستخدمين.

تحديد 100 وسائط في وقت واحد داخل الدردشة

وستطرح الميزة عبر Google Play Beta Program لمختبري الإصدار التجريبي من Android، ويحمل التحديث الإصدار 2.23.4.3 الذي يسمح لمستخدمي WhatsApp بتحديد 100 وسائط في وقت واحد داخل الدردشة، ولا توجد أي كلمة عما إذا كان سيكون متاحًا لمختبري الإصدار التجريبي من iOS أم لا.

وأضاف التقرير، أنّه سيتمكن مستخدمو واتساب الآن من مشاركة الألبوم بالكامل مع جهات الاتصال ما يُسهّل مشاركة الذكريات واللحظات مع أصدقائهم وعائلاتهم، علاوة على ذلك ستضمن الميزة عدم مشاركة المستخدمين للصورة نفسها أو مقطع الفيديو مرتين أثناء إرسال ملفات الوسائط الكبيرة دفعة واحدة.

وصول الحد الأقصى للمجموعة لـ1024 مشتركًا

كما أعلن التطبيق نهاية العام الماضي، ميزة جديدة للمستخدمين، تتعلق بالانضمام للمجموعات، إذ كان الحد الأقصى لأي مجموعة على الواتساب 256 مستخدمًا، وجاءت الميزة الجديدة لتضاعف ذلك العدد إلى 1024 مستخدمًا، وتطبّق تلك الخدمة على كل المستخدمين سواء أكانوا نشطين أم لا في المجموعات، من خلال ظهور ملاحظة أسفل الشاشة عند الانضمام إلى مجموعة يزيد عدد المشتركين فيها عن 256، وتقول الملاحظة إن التنبيهات سيتم إسكاتها تلقائيا في تلك المجموعة ويطرح على المستخدم الموافقة على الأمر أو رفضه.