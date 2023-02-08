كيف تستفيد من الدجاج النباتي؟.. خبير تغذية يوضح

ظهر في الفترة الأخيرة، ما يعرف بالدجاج النباتي، وهو مجموعة من النباتات مضافا إليها نكهات بطعم اللحوم والدجاج، واتجه معظم الناس مؤخرا لهذا النوع من الوجبات، بديلا عن المنتجات الحيوانية، وتستعرض «الوطن»، أهم فوائد تناول الدجاج النباتي، وهل يمكن أن يكون بديلا عن البروتين الحيواني؟

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد الحوفي، خبير التغذية، لـ«الوطن»، إن البروتين الحيواني، يحتوي على البروتينات بشكل كامل، على عكس البروتين النباتي، فإنه ينقصه الكثير من الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاج إليها الجسم، ويمكن أن يتغلب الشخص على النقص الموجود عن طريق الاستفادة من مصادر البروتين النباتي المختلفة.

الأطعمة التي تحتوي على بروتينات نباتية

وأضاف «خبير التغذية»، أن البروتين النباتي يتوفر بشكل كبير في العدس، الفاصولياء، البازلاء، موضحا أنه من الضروري أن يوجد تنوع في المنتج النباتي الذي سيضاف إلى الدجاج النباتي أو النظام الغذائي للشخص، حتى يعوض أي نقص موجود فيه، موضحا أنه لا يمكن الاعتماد على نوع واحد فقط من النباتات لفترة طويلة.

الأطعمة النباتية التي تحتوي على الزنك

وتابع «الحوفي»، أن الدجاج النباتي، ينقصه عنصر هام، ألا وهو «الزنك»، والذي يعد ضروريا للجهاز المناعي للجسم، وينصح بتناول الأطعمة النباتية التي تحتوي على الزنك، مثل الملوخية، السبانخ، موضحا أنه في هذه الحالة إذا كان الشخص معتمدا تماما على النظام الغذائي النباتي، فإنه يجب عليه أن يضاعف الكمية التي يتناولها من النباتات.

النظام الغذائي النباتي أفضل الأنظمة الغذائية

وأوضح «خبير التغذية»، أن النظام الغذائي النباتي، يعد من أفضل الأنظمة الغذائية، ولكن بعدة شروط منها، أن تحتوي على فيتامين «ب 12»، وهو أحد الفيتامينات المهمة للجهاز العصبي، ومن الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين الجزر، الفلفل الأخضر، الموز.

ما أضرار التوابل بنكهة اللحوم والدواجن؟

و من جانبه أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لـ«الوطن»، أنه يجب عدم الإكثار من التوابل التي تضاف إلى الدجاج النباتي، ليعطيه نكهة اللحوم، لأن ذلك يصاحبه العديد من الآثار الجانبية السلبية، ويسبب ما يعرف بـ«فرط الحركة»، بالإضافة إلى تهيج الجهاز الهضمي.

وأوضح «بدران»، أنه لا يفضل الإكثار من النشويات والبقوليات، بنسبة كبيرة، لأن ذلك يسبب مشاكل صحية كالإمساك، وصعوبة الهضم، فضلا عن الإصابة بالأزمات القلبية، وحدوث حالات غير متوقعة من الإغماء والغثيان، والضعف الشديد للجسم.