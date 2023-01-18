تعرف على طريقة حساب السعرات الحرارية بالطعام.. الخبز والنشويات في المقدمة

الكثير من الأشخاص يتناولون وجبات مختلفة خلال اليوم، ولكن لا يعرفون طريقة حساب السعرات الحرارية في الطعام، والتي تظهر أهميتها في إشباع الجسم بالتغذية المناسبة له، والتي يحتاج إليها، كما أكد عدد كبير من خبراء التغذية مدى فعالية احتساب السعرات الحرارية لتحقيق الوزن المثالي، بينما فريق منهم كان له رأي آخر، إذ رفضوا هذا المعتقد، كونه وسيلة غير مجدية وقد تكون مضرة في أغلب الأحيان، خاصة إذا تحولت إلى هوس يزيد من الأمراض النفسية لدى الفرد، فمن وجهة نظرهم أن الأطعمة حتى وإن احتوت على نفس قيمة الطاقة فإنها لا تتضمن نفس القيمة الغذائية، لأن ذلك يعود إلى نوع الطعام نفسه.

وأوضحت خبيرة التغذية، رزان شويحات، لـ«سكاي نيوز»، أن الموضوع لا يتعلق بالسعرات الحرارية التي يمتصها الجسم أو يخرج منها، لأن هناك عوامل أخرى تؤثر على التمثيل الغذائي له مثل، الجينات، العوامل النفسية، وطبيعة حياة الشخص.

ومن ناحية أخرى قالت شويحات إن أخصائيي التغذية يحسبون السعرات وفي نفس الوقت يأخذون في الحسبان مجموعة من العوامل الأخرى ومنها، عمر الشخص، الوزن الذي يريد الوصول إليه، وحالته الصحية، وتستعرض «الوطن»، كيفية حساب السعرات الحرارية في الطعام.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتور نهلة عبدالوهاب، استشاري التغذية العلاجية ورئيس قسم البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، أن طريقة حساب السعرات الحرارية في الطعام تعتمد على نوعية الأكل الذي يتناوله الشخص خلال اليوم، وهناك ما يسمى بـ«الحمل الجلايسني»، وهو الذي يساعد على رفع مستوى السكر، موضحة أن العادة جرت على عدم الاهتمام بعدد السعرات التي يحتوي عليها الطعام، وإنما الفائدة التي يمتصها الجسم منه والتي يحتاج إليها، بالإضافة إلى أن الحصول على عدد سعرات من وجبة واحدة يؤثر سلبيا على النظام الغذائي للفرد.

وأضافت رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، أن طريقة حساب السعرات الحرارية في الطعام، تختلف من شخص لآخر، فالسيدة ربة المنزل تحتاج كحد أدنى من السعرات نحو ما يصل إلى 1200 سعر حراري، كما أنها تزيد أو تقل على حسب كون الشخص ممارسا للرياضة ويبذل مجهودا كبيرا في يومه، فتزيد سعرات الطعام الخاصة به نحو 2600 سعرة، مشيرة إلى أن الرجل يحرق سعرات بشكل أكبر من المرأة بسبب أن عضلاته تكون مختلفة عنها.

وتابعت أن أفضل طريقة لحساب السعرات الحرارية في الطعام تكون عن طريق تقسيمه إلى 6 مجموعات مختلفة، ويرجع السبب في ذلك، هو تنوع محتوى هذه الأطعمة من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى الكربوهيدرات، البروتينات، والدهون التي تُعد مصادر أساسية في الغذاء، ومن هذه المجموعات ما يلي: الخبز والنشويات: فتحتوي الحصة الواحدة منها على 80 سعرة حرارية، الخضروات: 25 سعرة حرارية.

الفواكة والعصائر بأنواعها المختلفة: 60 سعرة حرارية، منتجات الألبان: تختلف سعراتها تبعا لكمية الدهون التي تشتمل عليها، فخالية الدسم تشكل 100 سعرة حرارية، وكاملة الدسم 160 سعرة حرارية، اللحوم والبقوليات: قليلة الدهون «45» سعرة حرارية، المتوسطة «75»، وعالية الدهون «100» سعرة حرارية، بينما البقوليات تحتوي الحصة الواحدة منها على «125» سعرة حرارية.