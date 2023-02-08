أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم.. اليوسفي بـ10 جنيهات

الجوافة والبرتقال واليوسفي، من أشهر فواكه الشتاء، التي يحرص عدد كبير على شرائها، نظرا لفوائدها الكثيرة، ويتزامن مع هذا الحرص والاهتمام متابعة أسعارها في السوق المحلية.

وفيما يلي نستعرض أسعار الفاكهة اليوم، وفق جولة أجرتها «الوطن» داخل سوق حدائق القبة اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير في الأسواق المحلية، وبحسب ما نشر الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ونشر الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور أبرز أسعار الفاكهة اليوم، كالتالي:

- يتراوح سعر اليوسفي بين 4 و10 جنيهات.

- يتراوح البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

- يتراوح سعر البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

- يتراوح سعر البرتقال أبو سُرة بين 4 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر الخوخ المستورد بين 15 و20 جنيهًا.

- تراوح سعر الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر العنب المستورد الأصفر بين 25 و35 جنيهًا.

- عنب مستورد أسود يتراوح سعره بين 30 و50 جنيهًا.

- التفاح الأمريكي بين 18 و30 جنيهًا.

- بلح رملي بين 4 و8 جنيهات.

- بلح سيوي بين 25 و30 جنيهًا.

- بلح ثلاجة بين 4 و8 جنيهات.

- التين البرشومي بين 7 و15 جنيهًا.

- الرمان بين 8 و14 جنيهًا.

- كنتالوب بين 4 و10 جنيهات

- مانجو كيت بين 40 و70 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكمثرى المستورد بين 30 و60 جنيهًا.

- الأناناس جاء بسعر 42 جنيهًا.

- قشطة بلدي بين 10 و40 جنيهًا.

- يتراوح سعر قشطة عبد الرازق بين 20 و70 جنيهًا.

- يتراوح سعر التين البرشومي بين 7 و15 جنيهًا.

- تفاح جولدن بين 18 و30 جنيهًا.

- تفاح سوري يتراوح سعره بين 25 و31 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكاكا بين 10 و20 جنيهًا.

- تراوح سعر البرقوق المستورد بين 20 و30 جنيهًا.

- الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم في السوق المحلية

وسجلت أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم، كما يلي:

- سجل سعر البرتقال نحو 7 جنيهات.

- برتقال بسرة 7.80 جنيه.

- تفاح أصفر مستورد 61.95 جنيها.

- تفاح أخضر مستورد بسعر 53.95 جنيها.

- تفاح أحمر بسعر 48.95 جنيها.

- تفاح أحمر صغير 44.95 جنيها.

- كيوي 34.95 جنيها.

- جوافة 31.95 جنيها.

- سجل سعر الكنتالوب اليوم نحو 15.95 جنيها.

- سجل سعر الموز البلدي اليوم نحو 12.50 جنيها.