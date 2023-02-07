الحوار السوداني: التشديد على محاسبة المسؤولين سياسيا وقانونيا

اعتمدت ورشة الحوار السوداني - السوداني، تحت شعار «آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع»، مبدأي المسؤولية والمحاسبة بحيث تتم محاسبة المسؤولين سياسيا وقانونيا وفق القوانين السائدة، عن طريق العدالة التقليدية التي تطبقها المحاكم وبواسطة العدالة الانتقالية القائمة على مبدأي الحقيقة والمصالحة.

وأكد المشاركون ضرورة تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989م وذلك ضمن عملية التأسيس لحكم القانون، ما يستلزم التقيد بالقانون والسلطات الدستورية.

كما أن إصلاح أجهزة ومُؤسسات الدّولة المختلفة يحتاج إلى قيام المُفوضيّات المُتخصصة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية