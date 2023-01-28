رئيس حركة جيش تحرير السودان لقناة القاهرة الإخبارية: أدعو الشباب لتفادي جرائم الأنظمة السابقة

قال مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، إنه يدعو الشباب أن يتفادوا الجرائم التي ارتكبتها الأنظمة السابقة، التي أدت ممارساتها إلى توريطها في الجرائم.

وأضاف «مناوي»، خلال لقاء على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي جمال عنايت، أن السودان ليس به رؤية، ويجب أن نتغير جميعا، والثابت الوحيد الذي استعمله الإداريون في علم الإدارة هو التغيير.

تغيير النفس والتفكير ونمط الحياة وفقا للمتطلبات

وأشار إلى أن التغيير لا يعني تغيير الأنظمة ولكن تغيير النفس والتفكير ونمط الحياة وفقا للمتطلبات، متابعا: «يجب أن نتغير بما فينا السياسيين، والمطلوب قبول الآخر في السودان، وليس بالأقوال بل بالأفعال».

مجموعة الصفوية

ولفت إلى أن هناك فئات لا تقبل الأخرى، متسائلا: «من عزل أبناء الخرطوم 3 و2 وغيرهم؟ من عزلهم في السودان وكونوا لهم مجموعة تسمى الصفوية؟ فهم لا يسمعون الأصوات في كردفان أو النيل الأزرق أو دارفور أو حتى الشرق».