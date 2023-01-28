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رئيس حركة جيش تحرير السودان لقناة القاهرة الإخبارية: الجنوب اضطر للانفصال لعدم سماع ندائه

كتب:

محمد عزالدين
05:39 م | السبت 28 يناير 2023
مني أركو مناوي

مني أركو مناوي

قال مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، إن نظام جبهة الإنقاذ في السودان لم ينته بعد، وكان امتدادًا لأنظمة شمولية بدأت منذ استقلال السودان، لافتًا أن المطالبة بالهوية السودانية والمساواة بين مكوناته وديمغرافيته لم يبدأ بعد الاستقلال ولكن قبله.  

صوت الجنوب نادى بالفيدرالية

وأضاف «مناوي»، خلال لقاء ببرنامج قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن صوت جنوب السودان كان ينادي بالفيدرالية والحريات العامة والمساواة بين الأديان المختلفة، وإدارة التنوع الذي هو موجود.

وتابع: «على مدار 50 سنة اضطر أن ينفصل طالما فقد هذا النداء ولم يسمعه أحد في السودان والخرطوم، فالأنظمة مع بعض كانت أنظمة شمولية، كلها على نمط واحد بأن هذه الأنظمة ترى في السودان يجب أن يقوده الشخص الفلاني بالأوصاف الفلانية، والآخرون تابعون أو أبقار في حظيرة السودان».

نظام الإنقاذ طال أمده واستخدم كل وسائل العنف

وأشار إلى أن هذا النظام ما تبعه نظام الإنقاذ، وما بعد نظام الإنقاذ في المجلس المركزي للحرية والتغيير، لافتًا إلى أن نظام الإنقاذ طال أمده واستخدم كل وسائل العنف.

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