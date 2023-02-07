مراسل قناة القاهرة الإخبارية يوضح مستجدات الوضع في تركيا جراء الزلزال.. انهيار 11 ألف مبنى

قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، إن آخر التحديثات الرسمية لعدد المصابين والوفيات في تركيا أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا إن أعداد الضحايا 3549 ضحية حتى اللحظة، بالإضافة إلى 22168 جريحا جراء هذا الزلزال الذي ضرب منطقة في 10 ولايات يقطنها قرابة 13 ونصف مليون شخص.

وفاة نائب بحزب العدالة والتنمية بسبب الزلزال

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية: «هناك أنباء كانت قد تواردت حول فقدان نائب في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية كان قد فُقد في إحدى الولايات المنكوبة، وتوصلت الأنباء أنه فقد حياته وجرى استخراجه من تحت الأنقاض».

انهيار 11 ألف مبنى بسبب الزلزال

وتابع: «الرئيس التركي أعلن حالة الطوارئ في البلاد، كما أعلن المنطقة التي ضربها الزلزال بأنها منطقة كوارث، وأن هذا الزلزال لا يوجد له مثيل في العالم بالقياس إلى زلزالين متوالين بهذه الشدة في منطقة واحدة وخلال يوم واحد، والكثير من المراقبين والمختصين في المجال الجيولوجي يقولون إن تركيا انزاحت 3 أمتار باتجاه الجنوب، فالزلزال الضخم الذي ضرب تركيا في مناطق جنوب وجنوب شرق تركيا سبب تهدم نحو 1400 بناء، كما بلغت المباني المتهدمة ككل 5757 بناء، كما أن أن هناك بلاغات عن انهيار 11 ألف بناء بسبب الزلزال، ولم تستطيع قوات الإنقاذ الذهاب إلى كل هذه المباني».